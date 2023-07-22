https://sputniknews.com.tr/20230722/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-abd-tum-ahlaki-kirmizi-cizgileri-gecti-1073845346.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: ABD tüm ahlaki kırmızı çizgileri geçti
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: ABD tüm ahlaki kırmızı çizgileri geçti
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını vererek tüm ahlak sınırlarını geçtiğini belirtti. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T17:38+0300
2023-07-22T17:38+0300
2023-07-22T17:38+0300
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RIA Novosti muhabiri Rostislav Juravlev’in Ukrayna’nın misket bombalı saldırısında öldüğü haberini Twitter paylaşımında değerlendiren Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, “ABD’nin sağladığı misket bombaları Ukrayna’da gazetecileri öldürüyor. ABD kamuoyunun, ülkelerinin çökmekte olan yozlaşmış Kiev rejimini kurtarma yönündeki beyhude çabalarında tüm ahlaki ‘kırmızı çizgileri’ aştığı konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum” diye yazdı.Rus diplomat, “Galiba ABD yönetimi sadece başkalarına ders verebiliyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-savunma-bakanligi-gazetecilere-yonelik-saldirida-misket-bombalari-kullanildi-1073842422.html
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rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, birleşmiş milletler (bm)
rusya, rusya-abd ilişkileri, abd, birleşmiş milletler (bm)
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: ABD tüm ahlaki kırmızı çizgileri geçti
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını vererek tüm ahlak sınırlarını geçtiğini belirtti.
RIA Novosti muhabiri Rostislav Juravlev’in Ukrayna’nın misket bombalı saldırısında öldüğü haberini Twitter paylaşımında değerlendiren Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, “ABD’nin sağladığı misket bombaları Ukrayna’da gazetecileri öldürüyor. ABD kamuoyunun, ülkelerinin çökmekte olan yozlaşmış Kiev rejimini kurtarma yönündeki beyhude çabalarında tüm ahlaki ‘kırmızı çizgileri’ aştığı konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum” diye yazdı.
Rus diplomat, “Galiba ABD yönetimi sadece başkalarına ders verebiliyor” diye ekledi.