https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-ve-cin-donanmalarindan-tatbikat-japon-denizinde-ortak-topcu-atislari-gerceklestirildi-1073841017.html
Rusya ve Çin donanmalarından tatbikat: Japon Denizi'nde ortak topçu atışları gerçekleştirildi
Rusya ve Çin donanmalarından tatbikat: Japon Denizi'nde ortak topçu atışları gerçekleştirildi
Rusya ve Çin donanmaları, Japon Denizi'ndeki 'Kuzey. Etkileşim-2023' deniz tatbikatı kapsamında gemilerden ortak topçu atışları gerçekleştirdi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T14:18+0300
2023-07-22T14:18+0300
2023-07-22T14:18+0300
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japon denizi
tatbikat
ortak tatbikat
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Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Çin donanmaları, Japon Denizi'nde sözde düşmana ait bir hedefe topçu atışları yaptı.Rus gemileri, A-190 ve Ak-100 topçu teçhizatıyla fırlattıkları 100 mm kalibreli mermilerle 5 km'den daha uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu.İki ülkenin donanmaları, tatbikat sırasında aidiyeti belirsiz bir denizaltıyı arama, ona refakat etme ve yönünü değiştirme görevlerini de yerine getirdi.Japon Denizi havzasında 20 Temmuz'da başlayan tatbikat, 23 Temmuz'da sona erecek.Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın ana amacının Rusya ile Çin arasındaki donanma işbirliğinin güçlendirilmesi ve Asya Pasifik bölgesinde istikrar ve barışın desteklenmesi olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230722/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-juravlevka-koyune-misket-bombalariyla-saldirdi-1073839131.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya pasifik filosu, çin, rusya, japon denizi, tatbikat, ortak tatbikat
rusya savunma bakanlığı, rusya pasifik filosu, çin, rusya, japon denizi, tatbikat, ortak tatbikat
Rusya ve Çin donanmalarından tatbikat: Japon Denizi'nde ortak topçu atışları gerçekleştirildi
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Rusya ve Çin donanmaları, Japon Denizi'ndeki 'Kuzey. Etkileşim-2023' deniz tatbikatı kapsamında gemilerden ortak topçu atışları gerçekleştirdi.
Rusya Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Çin donanmaları, Japon Denizi'nde sözde düşmana ait bir hedefe topçu atışları yaptı.
Rus gemileri, A-190 ve Ak-100 topçu teçhizatıyla fırlattıkları 100 mm kalibreli mermilerle 5 km'den daha uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu.
İki ülkenin donanmaları, tatbikat sırasında aidiyeti belirsiz bir denizaltıyı arama, ona refakat etme ve yönünü değiştirme görevlerini de yerine getirdi.
Japon Denizi havzasında 20 Temmuz'da başlayan tatbikat, 23 Temmuz'da sona erecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın ana amacının Rusya ile Çin arasındaki donanma işbirliğinin güçlendirilmesi ve Asya Pasifik bölgesinde istikrar ve barışın desteklenmesi olduğunu açıklamıştı.