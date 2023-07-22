https://sputniknews.com.tr/20230722/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-juravlevka-koyune-misket-bombalariyla-saldirdi-1073839131.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna, Juravlevka köyüne misket bombalarıyla saldırdı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna, Juravlevka köyüne misket bombalarıyla saldırdı
Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi'ne Kiev'e bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla saldırı düzenlendiği açıklandı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T13:22+0300
2023-07-22T13:22+0300
2023-07-22T13:22+0300
john kirby
misket bombası
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
vyaçeslav gladkov
belgorod
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin dün Juravlevka köyüne çok namlulu roketatar sistemlerinden 3 misket bombası attığını belirtti.Gladkov, Juravlevka köyüne düzenlenen saldırıda 21 top mermisi, 10 havan mermisi ve 1 kamikaze İHA kullanıldığını da kaydetti.Ukraynalı güçlerin dün Belgorod Bölgesi'nin 6 farklı yerleşimine saldırdığını anlatan Gladkov, bu yerleşimlerin hiçbirinde yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini bildirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söylemiş ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230722/bm-ukraynanin-misket-bombalari-kullanmasi-endise-verici-1073838985.html
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john kirby, misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, vyaçeslav gladkov, belgorod
john kirby, misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, vyaçeslav gladkov, belgorod
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna, Juravlevka köyüne misket bombalarıyla saldırdı
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Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi'ne Kiev'e bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla saldırı düzenlendiği açıklandı.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin dün Juravlevka köyüne çok namlulu roketatar sistemlerinden 3 misket bombası attığını belirtti.
Gladkov, Juravlevka köyüne düzenlenen saldırıda 21 top mermisi, 10 havan mermisi ve 1 kamikaze İHA kullanıldığını da kaydetti.
Ukraynalı güçlerin dün Belgorod Bölgesi'nin 6 farklı yerleşimine saldırdığını anlatan Gladkov, bu yerleşimlerin hiçbirinde yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söylemiş ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" demişti.