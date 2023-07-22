https://sputniknews.com.tr/20230722/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-juravlevka-koyune-misket-bombalariyla-saldirdi-1073839131.html

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna, Juravlevka köyüne misket bombalarıyla saldırdı

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna, Juravlevka köyüne misket bombalarıyla saldırdı

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi'ne Kiev'e bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla saldırı düzenlendiği açıklandı. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T13:22+0300

2023-07-22T13:22+0300

2023-07-22T13:22+0300

john kirby

misket bombası

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna krizi

vyaçeslav gladkov

belgorod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/08/1073305525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_845f145b1e2600dae6d43473fe8774e7.jpg

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin dün Juravlevka köyüne çok namlulu roketatar sistemlerinden 3 misket bombası attığını belirtti.Gladkov, Juravlevka köyüne düzenlenen saldırıda 21 top mermisi, 10 havan mermisi ve 1 kamikaze İHA kullanıldığını da kaydetti.Ukraynalı güçlerin dün Belgorod Bölgesi'nin 6 farklı yerleşimine saldırdığını anlatan Gladkov, bu yerleşimlerin hiçbirinde yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini bildirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dünkü açıklamasında, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söylemiş ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230722/bm-ukraynanin-misket-bombalari-kullanmasi-endise-verici-1073838985.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

john kirby, misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, vyaçeslav gladkov, belgorod