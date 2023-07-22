https://sputniknews.com.tr/20230722/kuduzdan-hayatini-kaybeden-mimarin-ailesinden-aciklama-1073853744.html
Kuduzdan hayatını kaybeden mimarın ailesinden açıklama
Kuduzdan hayatını kaybeden mimarın ailesinden açıklama
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köpeği tarafından ısırıldıktan sonra kuduzdan hayatını kaybeden genç mimar Lütfü Seray’ın ailesi hastaneyi ihmalkârlıkla... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T23:08+0300
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Siverek ilçesinde köpeği tarafından ısırıldıktan sonra kuduz hastalığı belirtileri görülen genç mimar Lütfü Seray, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kuduz teşhisi konulan genç mimar Seray, Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te yaklaşık bir hafta tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray’ın cenazesi Siverek’te gözyaşları arasında toprağa verildi.Kuduzdan hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray’ın abisi Kenan Seray, yaptığı basın açıklamasında “12 Haziran tarihinde kendi köpeği tarafından acı bir şekilde ısırılan sevgili kardeşimiz, kuduz virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Kardeşimiz, sahiplendirmiş olduğu köpeği tarafından kolundan, boynundan ve alnından ısırılmıştır. Aynı gün hastaneye başvurarak kuduz aşısı yapılmış, ancak maalesef immunglobulin serumu uygulanmamıştır, bu da hastane tarafından yapılan ilk ihmalkârlık olmuştur. Ayrıca, köpek tarafından ısırılan bölgelerin gereken şekilde immunglobulin serumu, su ve sabunla yıkanmaması, hastane tarafından yapılan ikinci ihmalkârlıktır” dedi.Seray, açıklamasının devamında “Sonrasında kardeşimiz, 4 doz kuduz aşısı almasına rağmen sağlık durumunun düzelmediğini hissederek farklı hastanelere tedavi olmak için başvurmuştur. Anlattığı semptomlar kuduz ile maalesef uyumlu olmasına rağmen, yeteri kadar detaylı tetkikler yapılmamış, kendisine sadece soğuk algınlığı teşhisi konup eve gönderilmiştir, bu da üçüncü büyük ve ölümcül ihmalkârlık olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu ihmalkarlıkların sonucunda, kardeşimizin hayatını kurtarabilecek olan kritik tedavi zamanında yapılamamış ve hastane hataları nedeniyle acı bir kayıp yaşanmıştır. Devlet hastaneleri, zaman kaybına ve tedavi gecikmesine neden olarak kardeşimizin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ancak, ihmalkarlıklar yalnızca hastane tarafında değil, diğer devlet kurumları tarafından da sergilenmiştir. Kopeğin karantinaya alınmaması ve gerekli testlerin yapılmaması, Belediye ekiplerinin ihmalkâr davranışları da tedavi ve surecinin anlaşılmasını geciktirmiştir. Biz, bu sürecin tüm detaylarını soruşturma dosyasında detaylandırarak savcılığa ileteceğiz” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/kendi-kopegi-tarafindan-isirilan-genc-mimar-kuduz-hastaligindan-hayatini-kaybetti-1073492207.html
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Kuduzdan hayatını kaybeden mimarın ailesinden açıklama
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köpeği tarafından ısırıldıktan sonra kuduzdan hayatını kaybeden genç mimar Lütfü Seray’ın ailesi hastaneyi ihmalkârlıkla suçladı. Hastanedeki tedavinin yetersiz olduğunu iddia eden aile, ölüme götüren sürecin yaşandığını ileri sürdü.
Siverek ilçesinde köpeği tarafından ısırıldıktan sonra kuduz hastalığı belirtileri görülen genç mimar Lütfü Seray, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kuduz teşhisi konulan genç mimar Seray, Gaziantep’e sevk edildi.
Gaziantep’te yaklaşık bir hafta tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray’ın cenazesi Siverek’te gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kuduzdan hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray’ın abisi Kenan Seray, yaptığı basın açıklamasında “12 Haziran tarihinde kendi köpeği tarafından acı bir şekilde ısırılan sevgili kardeşimiz, kuduz virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Kardeşimiz, sahiplendirmiş olduğu köpeği tarafından kolundan, boynundan ve alnından ısırılmıştır. Aynı gün hastaneye başvurarak kuduz aşısı yapılmış, ancak maalesef immunglobulin serumu uygulanmamıştır, bu da hastane tarafından yapılan ilk ihmalkârlık olmuştur. Ayrıca, köpek tarafından ısırılan bölgelerin gereken şekilde immunglobulin serumu, su ve sabunla yıkanmaması, hastane tarafından yapılan ikinci ihmalkârlıktır” dedi.
Seray, açıklamasının devamında “Sonrasında kardeşimiz, 4 doz kuduz aşısı almasına rağmen sağlık durumunun düzelmediğini hissederek farklı hastanelere tedavi olmak için başvurmuştur. Anlattığı semptomlar kuduz ile maalesef uyumlu olmasına rağmen, yeteri kadar detaylı tetkikler yapılmamış, kendisine sadece soğuk algınlığı teşhisi konup eve gönderilmiştir, bu da üçüncü büyük ve ölümcül ihmalkârlık olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu ihmalkarlıkların sonucunda, kardeşimizin hayatını kurtarabilecek olan kritik tedavi zamanında yapılamamış ve hastane hataları nedeniyle acı bir kayıp yaşanmıştır. Devlet hastaneleri, zaman kaybına ve tedavi gecikmesine neden olarak kardeşimizin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ancak, ihmalkarlıklar yalnızca hastane tarafında değil, diğer devlet kurumları tarafından da sergilenmiştir. Kopeğin karantinaya alınmaması ve gerekli testlerin yapılmaması, Belediye ekiplerinin ihmalkâr davranışları da tedavi ve surecinin anlaşılmasını geciktirmiştir. Biz, bu sürecin tüm detaylarını soruşturma dosyasında detaylandırarak savcılığa ileteceğiz” ifadesine yer verildi.