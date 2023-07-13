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Kendi köpeği tarafından ısırılan genç mimar kuduz hastalığından hayatını kaybetti
Kendi köpeği tarafından ısırılan genç mimar kuduz hastalığından hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek'te yaşayan genç mimar Lütfü Seray kuduz hastalığına yenildi. Olayda Seray'ın 1 ay önce hastalanan köpeğini veterinere götürdüğü ve bu sırada... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T10:49+0300
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yaşam
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kuduz
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.AA'da yer alan habere göre 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede kurtarılamayan mimar Lütfü Seray (30), memleketi Siverek ilçesine getirildi.Yakınları tarafından teslim alınan Seray'ın cenazesi, Siverek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tokdemir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.Cenazeye Seray'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşı Yusuf Üçyol, AA muhabirine, Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söyledi.Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan Üçyol, şöyle konuştu:12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamamış, Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "12 Haziran 2023 tarihinde sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verilmişti.
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şanlıurfa, kuduz
şanlıurfa, kuduz

Kendi köpeği tarafından ısırılan genç mimar kuduz hastalığından hayatını kaybetti

10:49 13.07.2023
© AAKendi köpeği tarafından ısırılan genç mimar kuduz hastalığından hayatını kaybetti
Kendi köpeği tarafından ısırılan genç mimar kuduz hastalığından hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Şanlıurfa Siverek'te yaşayan genç mimar Lütfü Seray kuduz hastalığına yenildi. Olayda Seray'ın 1 ay önce hastalanan köpeğini veterinere götürdüğü ve bu sırada köpeği kolundan ısırınca tedavi görmeye başladığı öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi.
AA'da yer alan habere göre 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede kurtarılamayan mimar Lütfü Seray (30), memleketi Siverek ilçesine getirildi.
Yakınları tarafından teslim alınan Seray'ın cenazesi, Siverek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Tokdemir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.
Cenazeye Seray'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşı Yusuf Üçyol, AA muhabirine, Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söyledi.
Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan Üçyol, şöyle konuştu:
"Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi tedbirsizliği mi, kader mi diyelim bilmiyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, kuduz belirtileri gösteriyor. Bunun neticesinde de hastaneye gidiyor. Daha sonra da yoğun bakım süreci derken bugün maalesef kötü haberi aldık. Başımız sağ olsun."
12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamamış, Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "12 Haziran 2023 tarihinde sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verilmişti.
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