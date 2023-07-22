https://sputniknews.com.tr/20230722/kirima-iha-saldirisi-muhimmat-deposunda-patlama-yasandi-1073841452.html
Kırım'a İHA saldırısı: Mühimmat deposunda patlama yaşandı
Kırım'a İHA saldırısı: Mühimmat deposunda patlama yaşandı
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Kırım'ın Krasnogvardeyskiy semtine düzenlenen İHA saldırı sonucunda bir mühimmat deposunda patlama... 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T14:47+0300
2023-07-22T14:47+0300
2023-07-22T14:47+0300
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sergey aksenov
ukrayna
ukrayna krizi
patlama
mühimmat deposu
mühimmat
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, "Düşmanın Krasnogvardeyskiy semtine yönelik İHA saldırısı sonucunda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralı ve yıkım yok" dedi.Patlamanın meydana geldiği noktanın 5 km çapı içinde yer alan yerleşimlerdeki sakinlerin tahliye edileceğini belirten Aksenov, güvenlik gerekçeleriyle ve risklerin en aza indirgenmesi amacıyla Kırım'da tren yolu seferlerinin askıya alındığını bildirdi.
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rusya, kırım, sergey aksenov, ukrayna, ukrayna krizi, patlama, mühimmat deposu, mühimmat
rusya, kırım, sergey aksenov, ukrayna, ukrayna krizi, patlama, mühimmat deposu, mühimmat
Kırım'a İHA saldırısı: Mühimmat deposunda patlama yaşandı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Kırım'ın Krasnogvardeyskiy semtine düzenlenen İHA saldırı sonucunda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini ifade etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, "Düşmanın Krasnogvardeyskiy semtine yönelik İHA saldırısı sonucunda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralı ve yıkım yok" dedi.
Patlamanın meydana geldiği noktanın 5 km çapı içinde yer alan yerleşimlerdeki sakinlerin tahliye edileceğini belirten Aksenov, güvenlik gerekçeleriyle ve risklerin en aza indirgenmesi amacıyla Kırım'da tren yolu seferlerinin askıya alındığını bildirdi.