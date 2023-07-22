https://sputniknews.com.tr/20230722/kirima-iha-saldirisi-muhimmat-deposunda-patlama-yasandi-1073841452.html

Kırım'a İHA saldırısı: Mühimmat deposunda patlama yaşandı

Kırım'a İHA saldırısı: Mühimmat deposunda patlama yaşandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Kırım'ın Krasnogvardeyskiy semtine düzenlenen İHA saldırı sonucunda bir mühimmat deposunda patlama... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T14:47+0300

2023-07-22T14:47+0300

2023-07-22T14:47+0300

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sergey aksenov

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ukrayna krizi

patlama

mühimmat deposu

mühimmat

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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, "Düşmanın Krasnogvardeyskiy semtine yönelik İHA saldırısı sonucunda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralı ve yıkım yok" dedi.Patlamanın meydana geldiği noktanın 5 km çapı içinde yer alan yerleşimlerdeki sakinlerin tahliye edileceğini belirten Aksenov, güvenlik gerekçeleriyle ve risklerin en aza indirgenmesi amacıyla Kırım'da tren yolu seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

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rusya, kırım, sergey aksenov, ukrayna, ukrayna krizi, patlama, mühimmat deposu, mühimmat