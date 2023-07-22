https://sputniknews.com.tr/20230722/israilde-yargi-duzenlemesi-binlerce-kisi-kuduse-yuruyor-1073841113.html

İsrail'de yargı düzenlemesi: Binlerce kişi Kudüs'e yürüyor

İsrail'de yargı düzenlemesi: Binlerce kişi Kudüs'e yürüyor

İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T14:36+0300

2023-07-22T14:36+0300

2023-07-22T14:36+0300

israil

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benyamin netanyahu

kudüs

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İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunun, yargı düzenlemesine karşı çıkan binlerce kişi Tel Aviv’den Batı Kudüs’e başlattıkları yürüyüşlerini tamamlamaya hazırlanıyor.Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz’da Meclise getirileceğini açıkladı. Buna karşı çıkan protesto grupları ise gösteri ve sivil itaatsizlik eylemlerine hız verdi. Hükümet karşıtı bir grup İsrailli, 18 Temmuz’da Tel Aviv’den Batı Kudüs’e yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüş başlattı.Aralarında her yaştan İsraillinin bulunduğu binlerce kişilik grup, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle sabah saatlerinde yürüyor, öğle mola veriyor, akşam eylemlerine devam ediyor. Grubun, bu akşam Batı Kudüs’te İsrail Meclisi yakınlarındaki parka ulaşması ve burada kamp kurması bekleniyor.Yürüyüşe katılan göstericilerden Asmat Meron, “Demokrasiden vazgeçemem, İsrail’den vazgeçemem, evde oturamam. Güneşte yürümek, çocuklarımı evde bırakmak, sabahın erken saatlerinde kalkmak zor ama başka seçeceğim yok. Bu bir misyon ve vizyon” dedi.İsrail’de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

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