Duma Başkanı Volodin: Zelenskiy, Ukrayna'yı 'Polonyalılaştırıyor'
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in iktidarını korumak için Ukrayna'yı 'Polonyalılaştırdığını' ifade etti.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, Zelenskiy'in 'patronlarının' kendisine daha fazla iktidarda kalma imkanı sunması için ülkeyi 'Polonyalılaştırma' yoluna gittiğini belirtti.
Zelenskiy'in Ukrayna için trajediye yol açan birçok karar aldığını kaydeden Volodin, "Zelenskiy, tek kelimeyle ülkeyi 'Polonyalılaştırma' süreci yürütüyor ve bunu yaparken patronlarının bunun karşılığında kendisine daha fazla iktidarda kalma imkanı sunacağını umuyor. Bu bağlamda çoğunlukla, Ukrayna'nın batısını işgal etmeye hazır vaziyetteki Polonyalı ve Litvanyalı askerlerden oluşan 25 bin kişilik bir birlik kuruldu. Polonyalılar, kendi tarihi toprakları olduğunu düşündüğü yerleri geri almak istiyor. Bu bölgelerde Ukrayna vatandaşlarına ihtiyaçları yok" dedi.
ABD ve AB'nin 'son Ukraynalıya kadar' savaşı sürdüreceğini kaydeden Volodin, "Onların ideolojisine göre yüz binlerce Ukraynalı sakinin cephede ölmesi (bunun için Kiev rejimine giderek daha fazla silah veriliyor), geri kalanların da ulusal kimliklerini yitirmesi gerekiyor. Bu görevin ifası için Polonya'nın imparatorluk hırsları kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy'in Ukrayna için trajediye yol açan birçok karar aldığını kaydeden Volodin, "Zelenskiy, tek kelimeyle ülkeyi 'Polonyalılaştırma' süreci yürütüyor ve bunu yaparken patronlarının bunun karşılığında kendisine daha fazla iktidarda kalma imkanı sunacağını umuyor. Bu bağlamda çoğunlukla, Ukrayna'nın batısını işgal etmeye hazır vaziyetteki Polonyalı ve Litvanyalı askerlerden oluşan 25 bin kişilik bir birlik kuruldu. Polonyalılar, kendi tarihi toprakları olduğunu düşündüğü yerleri geri almak istiyor. Bu bölgelerde Ukrayna vatandaşlarına ihtiyaçları yok" dedi.
ABD ve AB'nin 'son Ukraynalıya kadar' savaşı sürdüreceğini kaydeden Volodin, "Onların ideolojisine göre yüz binlerce Ukraynalı sakinin cephede ölmesi (bunun için Kiev rejimine giderek daha fazla silah veriliyor), geri kalanların da ulusal kimliklerini yitirmesi gerekiyor. Bu görevin ifası için Polonya'nın imparatorluk hırsları kullanılıyor" ifadelerini kullandı.