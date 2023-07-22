https://sputniknews.com.tr/20230722/danimarka-kuran-i-kerime-yonelik-saldirilari-kinadi-utanc-verici-1073849008.html

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı: 'Utanç verici'

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı: 'Utanç verici'

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kutsal metinleri ve diğer dini sembolleri yakmak, başkalarının dinine... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T19:48+0300

2023-07-22T19:48+0300

2023-07-22T19:51+0300

dünya

rasmus paludan

danimarka

kuran-ı kerim

saldırı

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg

Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor. Kutsal metinleri ve diğer dini sembolleri yakmak, başkalarının dinine saygısızlıkta bulunan utanç verici bir eylemdir" ifadeleri yer aldı.Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının birçok insani üzen, farklı din ve kültürler arasında ayrıma neden olan provokatif bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, "Danimarka, din özgürlüğüne sahiptir ve birçok Danimarka vatandaşı Müslümandır. Onlar, Danimarka nüfusunun değerli bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, Danimarka'nın ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, protesto hakkının desteklendiği ancak bunun barışçıl kalması gerektiği kaydedildi.Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarDanimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli marjinal grubun üyeleri, dün, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.Aşırı sağcı Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştıDanimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rasmus paludan, danimarka, kuran-ı kerim, saldırı, avrupa