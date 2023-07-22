Bakan Bolat: İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi
09:31 22.07.2023 (güncellendi: 09:32 22.07.2023)
© İHAİstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.
© İHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde;
"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim."
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli… pic.twitter.com/YA7GDghiar— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 22, 2023