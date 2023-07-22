Bakan Bolat: İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi

Eski BM müfettişi: Putin’in bir strateji uzmanı olduğu anlaşılmalı

Hindistan’ın ilk üçünde artık yeni bir ülke var

O isme son bir yıl içinde ikinci kez suikast planlandı

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Türkiye’nin orman yangınları ile mücadele için kaç uçak ve helikopteri var?