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https://sputniknews.com.tr/20230721/ticaret-bakanligindan-2-el-arac-satisina-iliskin-yasak-karari-1073792104.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satışına ilişkin yeni karar
Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satışına ilişkin yeni karar
Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama 2. el araç satışındaki düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, 2. el araç satışında güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T09:39+0300
2023-07-21T09:52+0300
ekonomi
ticaret
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
ilan
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Ticaret Bakanlığı 2. el motorlu araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerindeki bir fiyattan satılmasını yasakladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2. el motorlu taşıtların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada şunlar kaydedildi: "15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler ilan verilmesi aşamasında “ilan platformları” tarafından uyarılmakta; bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgiler Bakanlığımıza iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır.300 bin TL'ye kadar para cezasıBu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır. Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir.Bu çerçevede, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerimizden, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir.Ayrıca, bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmektedir."
https://sputniknews.com.tr/20230721/ek-mtvde-tarih-ayrintisi-kimler-odeyecek-1073790201.html
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ticaret, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ilan
ticaret, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ilan

Ticaret Bakanlığı'ndan 2. el araç satışına ilişkin yeni karar

09:39 21.07.2023 (güncellendi: 09:52 21.07.2023)
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA
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Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklama 2. el araç satışındaki düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, 2. el araç satışında güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı 2. el motorlu araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerindeki bir fiyattan satılmasını yasakladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2. el motorlu taşıtların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler ilan verilmesi aşamasında “ilan platformları” tarafından uyarılmakta; bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgiler Bakanlığımıza iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.
İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır.

300 bin TL'ye kadar para cezası

Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır. Bakanlığımızca yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir.
Bu çerçevede, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerimizden, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklenmektedir.
Ayrıca, bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmektedir."
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
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