https://sputniknews.com.tr/20230721/sullivan-biden-ve-zelenskiy-ukraynaya-atacms-fuzelerinin-verilmesini-gorustu-1073829313.html

Sullivan: Biden ve Zelenskiy, Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin verilmesini görüştü

Sullivan: Biden ve Zelenskiy, Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin verilmesini görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya ATACMS taktik füzelerinin verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirtti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T22:48+0300

2023-07-21T22:48+0300

2023-07-21T22:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

vladimir zelenskiy

joe biden

jake sullivan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072033944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee86a663fcd3f526f8e9b62500d597d5.jpg

Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Sullivan, “Sonunda ATACMS’i verip vermememiz başkanın vereceği bir karar olacak. Başkan Zelenskiy ile bu konuyu görüştü. Bu müzakereye devam ediyorlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bugün duyuracak bir şeyim yok” ifadesini kullandı.‘Ukrayna, karşı taarruz yüzünden güç kaybediyor’Sullivan, “Bu karşı taarruzda çok sayıda ölen ve yaralanan Ukraynalı askerler var” bilgisini verdi.Ukraynalıların henüz tüm gücünü kullanmadığını ve doğru anı beklediğini söyleyen Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu konuda tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, “Ancak karar vermek Kiev’e kalmış” dedi.‘Risk almaya hazırız’“Ukrayna’ya yardım sağlama konusunda risk almaya hazırız” diyen Sullivan, ABD dahil tüm NATO üyelerinin Rusya’nın bu tür adımlara olası tepkisini düşünmeyi gerekli gördüğünü, çünkü bunun küresel istikrarı korumak için önemli olduğunu savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230720/bati-ukrayna-ordusuna-yeni-silah-tedarikinden-mevcut-olanlarin-onarimina-yonelecek-1073779197.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, jake sullivan