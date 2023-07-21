https://sputniknews.com.tr/20230721/sullivan-biden-ve-zelenskiy-ukraynaya-atacms-fuzelerinin-verilmesini-gorustu-1073829313.html
Sullivan: Biden ve Zelenskiy, Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin verilmesini görüştü
Sullivan: Biden ve Zelenskiy, Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin verilmesini görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya ATACMS taktik füzelerinin verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirtti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T22:48+0300
2023-07-21T22:48+0300
2023-07-21T22:48+0300
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vladimir zelenskiy
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Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Sullivan, “Sonunda ATACMS’i verip vermememiz başkanın vereceği bir karar olacak. Başkan Zelenskiy ile bu konuyu görüştü. Bu müzakereye devam ediyorlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bugün duyuracak bir şeyim yok” ifadesini kullandı.‘Ukrayna, karşı taarruz yüzünden güç kaybediyor’Sullivan, “Bu karşı taarruzda çok sayıda ölen ve yaralanan Ukraynalı askerler var” bilgisini verdi.Ukraynalıların henüz tüm gücünü kullanmadığını ve doğru anı beklediğini söyleyen Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu konuda tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, “Ancak karar vermek Kiev’e kalmış” dedi.‘Risk almaya hazırız’“Ukrayna’ya yardım sağlama konusunda risk almaya hazırız” diyen Sullivan, ABD dahil tüm NATO üyelerinin Rusya’nın bu tür adımlara olası tepkisini düşünmeyi gerekli gördüğünü, çünkü bunun küresel istikrarı korumak için önemli olduğunu savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230720/bati-ukrayna-ordusuna-yeni-silah-tedarikinden-mevcut-olanlarin-onarimina-yonelecek-1073779197.html
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ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, jake sullivan
ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, jake sullivan
Sullivan: Biden ve Zelenskiy, Ukrayna’ya ATACMS füzelerinin verilmesini görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya ATACMS taktik füzelerinin verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirtti.
Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Sullivan, “Sonunda ATACMS’i verip vermememiz başkanın vereceği bir karar olacak. Başkan Zelenskiy ile bu konuyu görüştü. Bu müzakereye devam ediyorlar. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bugün duyuracak bir şeyim yok” ifadesini kullandı.
‘Ukrayna, karşı taarruz yüzünden güç kaybediyor’
Sullivan, “Bu karşı taarruzda çok sayıda ölen ve yaralanan Ukraynalı askerler var” bilgisini verdi.
Ukraynalıların henüz tüm gücünü kullanmadığını ve doğru anı beklediğini söyleyen Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu konuda tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, “Ancak karar vermek Kiev’e kalmış” dedi.
‘Risk almaya hazırız’
“Ukrayna’ya yardım sağlama konusunda risk almaya hazırız” diyen Sullivan, ABD dahil tüm NATO üyelerinin Rusya’nın bu tür adımlara olası tepkisini düşünmeyi gerekli gördüğünü, çünkü bunun küresel istikrarı korumak için önemli olduğunu savundu.