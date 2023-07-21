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https://sputniknews.com.tr/20230721/sulama-kanali-calismasinda-roma-donemine-ait-bin-800-yillik-mezar-bulundu-1073813447.html
Sulama kanalı çalışmasında Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık mezar bulundu
Sulama kanalı çalışmasında Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık mezar bulundu
Adıyaman’da sulama kanalı çalışması sırasında bin 800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıktı. Mezar içerisinde yüzük, küpe gibi tarihi eserler bulundu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:53+0300
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mezar
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Adıyaman’da Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yapımını sürdürdüğü Gömükan Barajı’nın sulama kanalının yer altına döşenmesi çalışmaları esnasında iş makinesi yerin yaklaşık 5 metre derinliğinde kaya mezara denk geldi.Çalışmalar esnasında mezarı fark eden çalışanlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Müze Müdürlüğü’nden arkeologlar, kaya mezarda inceleme ve kazı çalışması yaptı. Roma Dönemi'yle tarihlenen bin 800 yıllık kaya mezar içerisinde 3 niş bulunuyor. İnsan kemiklerinin bulunduğu mezarda küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu.Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ortaya çıkan mezarda incelemede yaparak gazetecilere açıklamada bulundu.Gelse, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün, Gömükan Barajına ait su kanalı çalışmasında bir mezara rastlanıyor. Bunun üzerine Müze Müdürlüğümüze bilgi verildi. Bu bilgi üzerine Müze Müdürlüğümüzün arkeologları bu alanda çalışma yaptı. M.S. 2. Yüzyıl'a tarihlenen bir kaya mezar olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarı içerisinde 3 adet niş bulunmakta, bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından bulundu. Ayrıca bu mezarlardaki buluntular, Müze Müdürlüğümüze bağlı arkeologlar tarafından kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/zeugma-antik-kentinden-kacirilan-1800-yillik-mezar-steli-turkiyeye-iade-edildi-1070320531.html
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mezar, adıyaman, antik, kemik
mezar, adıyaman, antik, kemik

Sulama kanalı çalışmasında Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık mezar bulundu

14:53 21.07.2023 (güncellendi: 14:54 21.07.2023)
© İHAAdıyaman'da sulama kanalı çalışması sırasında bin 800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıktı. Mezar içerisinde yüzük, küpe gibi tarihi eserler bulundu.
Adıyaman'da sulama kanalı çalışması sırasında bin 800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıktı. Mezar içerisinde yüzük, küpe gibi tarihi eserler bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA
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Adıyaman’da sulama kanalı çalışması sırasında bin 800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıktı. Mezar içerisinde yüzük, küpe gibi tarihi eserler bulundu.
Adıyaman’da Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yapımını sürdürdüğü Gömükan Barajı’nın sulama kanalının yer altına döşenmesi çalışmaları esnasında iş makinesi yerin yaklaşık 5 metre derinliğinde kaya mezara denk geldi.
Çalışmalar esnasında mezarı fark eden çalışanlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Müze Müdürlüğü’nden arkeologlar, kaya mezarda inceleme ve kazı çalışması yaptı. Roma Dönemi'yle tarihlenen bin 800 yıllık kaya mezar içerisinde 3 niş bulunuyor. İnsan kemiklerinin bulunduğu mezarda küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu.
© İHAİnsan kemiklerinin bulunduğu mezarda küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu.
Adıyaman'da sulama kanalı çalışması sırasında bin 800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıktı. Mezar içerisinde yüzük, küpe gibi tarihi eserler bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
İnsan kemiklerinin bulunduğu mezarda küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu.
© İHA
Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ortaya çıkan mezarda incelemede yaparak gazetecilere açıklamada bulundu.
Gelse, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün, Gömükan Barajına ait su kanalı çalışmasında bir mezara rastlanıyor. Bunun üzerine Müze Müdürlüğümüze bilgi verildi. Bu bilgi üzerine Müze Müdürlüğümüzün arkeologları bu alanda çalışma yaptı. M.S. 2. Yüzyıl'a tarihlenen bir kaya mezar olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarı içerisinde 3 adet niş bulunmakta, bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından bulundu. Ayrıca bu mezarlardaki buluntular, Müze Müdürlüğümüze bağlı arkeologlar tarafından kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi” dedi.
Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan 1800 yıllık mezar steli, Türkiye'ye iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
YAŞAM
Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan 1800 yıllık mezar steli, Türkiye'ye iade edildi
28 Nisan, 15:12
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