https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-disisleri-bmnin-rosselhozbankin-istirakini-kurma-onerisi-gercekci-ve-iyimser-degil-1073827218.html
Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil
Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulması veya... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T21:48+0300
2023-07-21T21:48+0300
2023-07-21T21:48+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056106976_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_7feebc790c232093627383e0958e3405.jpg
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, SWIFT sistemine dahil edilmek üzere Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulmasını önermiş ve BM'nin bu sorunun çözümü konusunda Avrupa Komisyonu'yla kısa süre önce anlaşmaya vardığını iddia etmişti.Rusya'nın BM'nin önerilerini gerçekçi bulmadığını ve reddettiğini anlatan Verşinin, söz konusu önerilerin geçici çare olarak görüldüğünü kaydetti.Lüksemburg'daki bağlı şirketin faaliyetlerini ekim ayında sonlandıracağını ve ödemeler konusunda potansiyele sahip olmadığını belirten Verşinin, "Yeni bir iştirak kurulması, büyük yatırımlar, avukatlar ve para transferleri gerektiren ciddi anlamda uzun süreli bir proje. Normal zamanda bu prosedür birkaç ay sürer ancak mevcut gerçekliklerde bunun ne kadar süreceği belirsiz" dedi.Verşinin, Rus bankalarının dövizle ödeme yapmasının, avukatları işe almasının, para transferi yapmasının yasaklandığı koşullarda böyle bir öneri yapılmasının iyimser olmadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-icin-yeni-rotalar-ustunde-calisiyoruz-1073819894.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056106976_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_86c1b1ff39494189428d7d77a4a544fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl
rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl
Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulması veya Lüksemburg'daki bağlı şirketinin kullanılması konusunda BM'den gelen önerilerin gerçekçi olmadığını ve bundan dolayı reddedildiğini belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, SWIFT sistemine dahil edilmek üzere Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulmasını önermiş ve BM'nin bu sorunun çözümü konusunda Avrupa Komisyonu'yla kısa süre önce anlaşmaya vardığını iddia etmişti.
Rusya'nın BM'nin önerilerini gerçekçi bulmadığını ve reddettiğini anlatan Verşinin, söz konusu önerilerin geçici çare olarak görüldüğünü kaydetti.
Lüksemburg'daki bağlı şirketin faaliyetlerini ekim ayında sonlandıracağını ve ödemeler konusunda potansiyele sahip olmadığını belirten Verşinin, "Yeni bir iştirak kurulması, büyük yatırımlar, avukatlar ve para transferleri gerektiren ciddi anlamda uzun süreli bir proje. Normal zamanda bu prosedür birkaç ay sürer ancak mevcut gerçekliklerde bunun ne kadar süreceği belirsiz" dedi.
Verşinin, Rus bankalarının dövizle ödeme yapmasının, avukatları işe almasının, para transferi yapmasının yasaklandığı koşullarda böyle bir öneri yapılmasının iyimser olmadığını vurguladı.