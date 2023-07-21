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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-disisleri-bmnin-rosselhozbankin-istirakini-kurma-onerisi-gercekci-ve-iyimser-degil-1073827218.html
Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil
Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulması veya... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, SWIFT sistemine dahil edilmek üzere Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulmasını önermiş ve BM'nin bu sorunun çözümü konusunda Avrupa Komisyonu'yla kısa süre önce anlaşmaya vardığını iddia etmişti.Rusya'nın BM'nin önerilerini gerçekçi bulmadığını ve reddettiğini anlatan Verşinin, söz konusu önerilerin geçici çare olarak görüldüğünü kaydetti.Lüksemburg'daki bağlı şirketin faaliyetlerini ekim ayında sonlandıracağını ve ödemeler konusunda potansiyele sahip olmadığını belirten Verşinin, "Yeni bir iştirak kurulması, büyük yatırımlar, avukatlar ve para transferleri gerektiren ciddi anlamda uzun süreli bir proje. Normal zamanda bu prosedür birkaç ay sürer ancak mevcut gerçekliklerde bunun ne kadar süreceği belirsiz" dedi.Verşinin, Rus bankalarının dövizle ödeme yapmasının, avukatları işe almasının, para transferi yapmasının yasaklandığı koşullarda böyle bir öneri yapılmasının iyimser olmadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-icin-yeni-rotalar-ustunde-calisiyoruz-1073819894.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl

Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil

21:48 21.07.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulması veya Lüksemburg'daki bağlı şirketinin kullanılması konusunda BM'den gelen önerilerin gerçekçi olmadığını ve bundan dolayı reddedildiğini belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, SWIFT sistemine dahil edilmek üzere Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulmasını önermiş ve BM'nin bu sorunun çözümü konusunda Avrupa Komisyonu'yla kısa süre önce anlaşmaya vardığını iddia etmişti.
Rusya'nın BM'nin önerilerini gerçekçi bulmadığını ve reddettiğini anlatan Verşinin, söz konusu önerilerin geçici çare olarak görüldüğünü kaydetti.
Lüksemburg'daki bağlı şirketin faaliyetlerini ekim ayında sonlandıracağını ve ödemeler konusunda potansiyele sahip olmadığını belirten Verşinin, "Yeni bir iştirak kurulması, büyük yatırımlar, avukatlar ve para transferleri gerektiren ciddi anlamda uzun süreli bir proje. Normal zamanda bu prosedür birkaç ay sürer ancak mevcut gerçekliklerde bunun ne kadar süreceği belirsiz" dedi.
Verşinin, Rus bankalarının dövizle ödeme yapmasının, avukatları işe almasının, para transferi yapmasının yasaklandığı koşullarda böyle bir öneri yapılmasının iyimser olmadığını vurguladı.
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