https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-disisleri-bmnin-rosselhozbankin-istirakini-kurma-onerisi-gercekci-ve-iyimser-degil-1073827218.html

Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil

Rusya Dışişleri: BM'nin Rosselhozbank'ın iştirakini kurma önerisi gerçekçi ve iyimser değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulması veya... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T21:48+0300

2023-07-21T21:48+0300

2023-07-21T21:48+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

tahıl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056106976_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_7feebc790c232093627383e0958e3405.jpg

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, SWIFT sistemine dahil edilmek üzere Rosselhozbank'ın iştirakinin kurulmasını önermiş ve BM'nin bu sorunun çözümü konusunda Avrupa Komisyonu'yla kısa süre önce anlaşmaya vardığını iddia etmişti.Rusya'nın BM'nin önerilerini gerçekçi bulmadığını ve reddettiğini anlatan Verşinin, söz konusu önerilerin geçici çare olarak görüldüğünü kaydetti.Lüksemburg'daki bağlı şirketin faaliyetlerini ekim ayında sonlandıracağını ve ödemeler konusunda potansiyele sahip olmadığını belirten Verşinin, "Yeni bir iştirak kurulması, büyük yatırımlar, avukatlar ve para transferleri gerektiren ciddi anlamda uzun süreli bir proje. Normal zamanda bu prosedür birkaç ay sürer ancak mevcut gerçekliklerde bunun ne kadar süreceği belirsiz" dedi.Verşinin, Rus bankalarının dövizle ödeme yapmasının, avukatları işe almasının, para transferi yapmasının yasaklandığı koşullarda böyle bir öneri yapılmasının iyimser olmadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-icin-yeni-rotalar-ustunde-calisiyoruz-1073819894.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, tahıl