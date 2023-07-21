https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-icin-yeni-rotalar-ustunde-calisiyoruz-1073819894.html
Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz
Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasından çekilmeleri sonrası Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışmakta... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:31+0300
2023-07-21T16:31+0300
2023-07-21T16:31+0300
ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
afrika
türkiye
rusya
sergey verşinin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ukrayna ve Rusya tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da geçen sene imzalanan anlaşmadan çekilmeleriyle ilgili bir soru karşısında, “Yeni rotalara gelince, bu lojistikle ilgili teknik bir mesele ve bunun üstünde çalışıyoruz” dedi.Verşinin, Türkiye ile yeni bir tahıl anlaşması yapılması olasılığının sorulması üstüne de, “Dünya pazarlarına tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda her seçeneği değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.
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tahıl, tahıl ihracatı, afrika, türkiye, rusya, sergey verşinin
tahıl, tahıl ihracatı, afrika, türkiye, rusya, sergey verşinin
Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasından çekilmeleri sonrası Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışmakta olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ukrayna ve Rusya tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da geçen sene imzalanan anlaşmadan çekilmeleriyle ilgili bir soru karşısında, “Yeni rotalara gelince, bu lojistikle ilgili teknik bir mesele ve bunun üstünde çalışıyoruz” dedi.
Verşinin, Türkiye ile yeni bir tahıl anlaşması yapılması olasılığının sorulması üstüne de, “Dünya pazarlarına tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda her seçeneği değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.