https://sputniknews.com.tr/20230721/rusya-afrika-ulkelerine-tahil-tedariki-icin-yeni-rotalar-ustunde-calisiyoruz-1073819894.html

Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz

Rusya: Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasından çekilmeleri sonrası Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışmakta... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T16:31+0300

2023-07-21T16:31+0300

2023-07-21T16:31+0300

ukrayna krizi

tahıl

tahıl ihracatı

afrika

türkiye

rusya

sergey verşinin

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Ukrayna ve Rusya tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için İstanbul’da geçen sene imzalanan anlaşmadan çekilmeleriyle ilgili bir soru karşısında, “Yeni rotalara gelince, bu lojistikle ilgili teknik bir mesele ve bunun üstünde çalışıyoruz” dedi.Verşinin, Türkiye ile yeni bir tahıl anlaşması yapılması olasılığının sorulması üstüne de, “Dünya pazarlarına tahıl tedarikinin devam etmesi konusunda her seçeneği değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

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tahıl, tahıl ihracatı, afrika, türkiye, rusya, sergey verşinin