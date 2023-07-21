https://sputniknews.com.tr/20230721/rus-disislerinden-bm-genel-sekreterligi-sozcusu-dujarrice-ikiyuzluluk-suclamasi-1073830290.html

Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric’e ‘ikiyüzlülük’ suçlaması

Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric’e ‘ikiyüzlülük’ suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rus ordusunun Odessa limanına saldırılarıyla ilgili... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T23:48+0300

2023-07-21T23:48+0300

2023-07-21T23:48+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

stephane dujarric

birleşmiş milletler (bm)

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Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu tür yorumlar, ikiyüzlülüğün ve çifte standardın artık şaşırtıcı olmayan, ancak kınanması gereken yeni açık örneği. Bu bağlamda, BM yönetiminin sistematik olarak Kiev’in terör saldırılarına hiçbir tepki vermemesi ve metodik olarak sessizlikle geçiştirmesine dikkat çekiyoruz” ifadelerine yer verildi.BM’nin, Ukrayna’nın 5 Haziran’da Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatınca da sustuğunu anımsatan Rus diplomat, “BM’dekiler, Kiev rejiminin, Karadeniz girişiminin son günü olan 17 Temmuz’da Kırım Köprüsü’ne saldırıların ardından can kayıpları ile ilgili taziye sözlerini de bulamadı” dedi.Daha önce BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Rusya’nın Odessa limanına ve Ukrayna’nın diğer Karadeniz limanlarına saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getirmişti. Dujarric, bu saldırıların Rusya’nın tahıl anlaşması yükümlülüklerine aykırı olduğunu iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-tahil-anlasmasiyla-ilgili-karar-nihai-1073630694.html

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rusya, mariya zaharova, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm)