https://sputniknews.com.tr/20230721/rus-disislerinden-bm-genel-sekreterligi-sozcusu-dujarrice-ikiyuzluluk-suclamasi-1073830290.html
Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric’e ‘ikiyüzlülük’ suçlaması
Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric’e ‘ikiyüzlülük’ suçlaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rus ordusunun Odessa limanına saldırılarıyla ilgili... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T23:48+0300
2023-07-21T23:48+0300
2023-07-21T23:48+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072452590_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_b2a114c9f6535270c0e7673a844689df.jpg
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu tür yorumlar, ikiyüzlülüğün ve çifte standardın artık şaşırtıcı olmayan, ancak kınanması gereken yeni açık örneği. Bu bağlamda, BM yönetiminin sistematik olarak Kiev’in terör saldırılarına hiçbir tepki vermemesi ve metodik olarak sessizlikle geçiştirmesine dikkat çekiyoruz” ifadelerine yer verildi.BM’nin, Ukrayna’nın 5 Haziran’da Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatınca da sustuğunu anımsatan Rus diplomat, “BM’dekiler, Kiev rejiminin, Karadeniz girişiminin son günü olan 17 Temmuz’da Kırım Köprüsü’ne saldırıların ardından can kayıpları ile ilgili taziye sözlerini de bulamadı” dedi.Daha önce BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Rusya’nın Odessa limanına ve Ukrayna’nın diğer Karadeniz limanlarına saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getirmişti. Dujarric, bu saldırıların Rusya’nın tahıl anlaşması yükümlülüklerine aykırı olduğunu iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-tahil-anlasmasiyla-ilgili-karar-nihai-1073630694.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072452590_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_9c77ea1d72edf55b3cadcf0ba7406570.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm)
rusya, mariya zaharova, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm)
Rus Dışişleri’nden BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric’e ‘ikiyüzlülük’ suçlaması
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rus ordusunun Odessa limanına saldırılarıyla ilgili açıklamasının ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu söyledi.
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu tür yorumlar, ikiyüzlülüğün ve çifte standardın artık şaşırtıcı olmayan, ancak kınanması gereken yeni açık örneği. Bu bağlamda, BM yönetiminin sistematik olarak Kiev’in terör saldırılarına hiçbir tepki vermemesi ve metodik olarak sessizlikle geçiştirmesine dikkat çekiyoruz” ifadelerine yer verildi.
BM’nin, Ukrayna’nın 5 Haziran’da Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını patlatınca da sustuğunu anımsatan Rus diplomat, “BM’dekiler, Kiev rejiminin, Karadeniz girişiminin son günü olan 17 Temmuz’da Kırım Köprüsü’ne saldırıların ardından can kayıpları ile ilgili taziye sözlerini de bulamadı” dedi.
Daha önce BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Rusya’nın Odessa limanına ve Ukrayna’nın diğer Karadeniz limanlarına saldırılarını şiddetle kınadıklarını dile getirmişti. Dujarric, bu saldırıların Rusya’nın tahıl anlaşması yükümlülüklerine aykırı olduğunu iddia etmişti.