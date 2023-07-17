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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasıyla ilgili karar nihai
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasıyla ilgili karar nihai
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili alınan kararın nihai olduğunu belirtti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
tahıl anlaşması
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, basın mensuplarının, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının nihai olup olmadığı sorusuna, “Evet, elbette” dedi.Polyanskiy, Karadeniz girişimiyle ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı sorusuna, “Hayır, bilmiyorum” cevabını verdi.
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rusya, tahıl anlaşması, birleşmiş milletler (bm)
rusya, tahıl anlaşması, birleşmiş milletler (bm)

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasıyla ilgili karar nihai

18:33 17.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOKTahıl anlaşması
Tahıl anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili alınan kararın nihai olduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, basın mensuplarının, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının nihai olup olmadığı sorusuna, “Evet, elbette” dedi.
Polyanskiy, Karadeniz girişimiyle ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı sorusuna, “Hayır, bilmiyorum” cevabını verdi.
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