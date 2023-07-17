https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-tahil-anlasmasiyla-ilgili-karar-nihai-1073630694.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasıyla ilgili karar nihai
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasıyla ilgili karar nihai
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili alınan kararın nihai olduğunu belirtti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T18:33+0300
2023-07-17T18:33+0300
2023-07-17T18:33+0300
dünya
rusya
tahıl anlaşması
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, basın mensuplarının, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının nihai olup olmadığı sorusuna, “Evet, elbette” dedi.Polyanskiy, Karadeniz girişimiyle ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı sorusuna, “Hayır, bilmiyorum” cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/cumhurbaskani-erdogan-oncelikli-gundem-ortak-yatirim-ve-ticari-faaliyetler-1073616675.html
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rusya, tahıl anlaşması, birleşmiş milletler (bm)
rusya, tahıl anlaşması, birleşmiş milletler (bm)
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasıyla ilgili karar nihai
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Karadeniz tahıl girişimiyle ilgili alınan kararın nihai olduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, basın mensuplarının, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkma kararının nihai olup olmadığı sorusuna, “Evet, elbette” dedi.
Polyanskiy, Karadeniz girişimiyle ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı sorusuna, “Hayır, bilmiyorum” cevabını verdi.