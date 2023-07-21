https://sputniknews.com.tr/20230721/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-uygulamasinda-degisiklik-1073784647.html

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T00:13+0300

2023-07-21T00:13+0300

2023-07-21T00:41+0300

merkez bankası

ekonomi

resmi gazete

ppk

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı.Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki şekilde değiştirildi: Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.Dün tarihli PPK karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" ifadesine yer verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230720/ekonomi-yonetiminden-kkm-adimi-1073768733.html

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merkez bankası, resmi gazete, ppk