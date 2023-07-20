https://sputniknews.com.tr/20230720/ekonomi-yonetiminden-kkm-adimi-1073768733.html
Ekonomi yönetiminden KKM adımı
Ekonomi yönetiminden KKM adımı
Ekonomide bir dizi yeni kararlar alınacak. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. Yurt içi talebi dengeleyecek seçici... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:24+0300
2023-07-20T16:24+0300
2023-07-20T16:24+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
ekonomi
merkez bankası
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NTV'nin aktardığı habere göre, Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları sonrası ekonomi yönetimi yeni kararlara hazırlanıyor.Alınan kararlardan ilki KKM hesaplarını ilgilendiriyor. KKM hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlası zorunlu karşılık artısı yoluyla çekilecek.Bir diğer adım kredilerle ilgili atılacak. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230720/bakan-simsek-yurtdisindan-temin-ettigimiz-kaynaklari-ihracat-ve-yatirima-kanalize-edecegiz-1073767455.html
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kur korumalı mevduat (kkm), ekonomi, merkez bankası
kur korumalı mevduat (kkm), ekonomi, merkez bankası
Ekonomi yönetiminden KKM adımı
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Ekonomide bir dizi yeni kararlar alınacak. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. Yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.
NTV'nin aktardığı habere göre, Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları sonrası ekonomi yönetimi yeni kararlara hazırlanıyor.
Alınan kararlardan ilki KKM hesaplarını ilgilendiriyor.
KKM hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak.
KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlası zorunlu karşılık artısı yoluyla çekilecek.
Bir diğer adım kredilerle ilgili atılacak.
Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.