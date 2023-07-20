https://sputniknews.com.tr/20230720/ekonomi-yonetiminden-kkm-adimi-1073768733.html

Ekonomi yönetiminden KKM adımı

Ekonomi yönetiminden KKM adımı

Ekonomide bir dizi yeni kararlar alınacak. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. Yurt içi talebi dengeleyecek seçici... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T16:24+0300

2023-07-20T16:24+0300

2023-07-20T16:24+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

ekonomi

merkez bankası

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NTV'nin aktardığı habere göre, Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz artışları sonrası ekonomi yönetimi yeni kararlara hazırlanıyor.Alınan kararlardan ilki KKM hesaplarını ilgilendiriyor. KKM hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. KKM ödemeleri kaynaklı likidite fazlası zorunlu karşılık artısı yoluyla çekilecek.Bir diğer adım kredilerle ilgili atılacak. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırması yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230720/bakan-simsek-yurtdisindan-temin-ettigimiz-kaynaklari-ihracat-ve-yatirima-kanalize-edecegiz-1073767455.html

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kur korumalı mevduat (kkm), ekonomi, merkez bankası