https://sputniknews.com.tr/20230720/bakan-simsek-yurtdisindan-temin-ettigimiz-kaynaklari-ihracat-ve-yatirima-kanalize-edecegiz-1073767455.html

Bakan Şimşek: Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz

Bakan Şimşek: Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yurtdışı kaynaklar konusunda açıklama yaptı. Şimşek, "Yurtdışından temin ettiğimiz... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T16:05+0300

2023-07-20T16:05+0300

2023-07-20T16:10+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

yatırım

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072629757_0:0:2786:1568_1920x0_80_0_0_f83901d1cf7337c55f02ea400526d21d.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışından temin edilen kaynakların ihracat ve yatırıma kanalize edileceğini söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı' haberini Tweetine ekleyerek, "Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1073746323.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, yatırım, ihracat