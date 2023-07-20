https://sputniknews.com.tr/20230720/bakan-simsek-yurtdisindan-temin-ettigimiz-kaynaklari-ihracat-ve-yatirima-kanalize-edecegiz-1073767455.html
Bakan Şimşek: Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz
Bakan Şimşek: Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yurtdışı kaynaklar konusunda açıklama yaptı. Şimşek, "Yurtdışından temin ettiğimiz... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:05+0300
2023-07-20T16:05+0300
2023-07-20T16:10+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
yatırım
ihracat
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışından temin edilen kaynakların ihracat ve yatırıma kanalize edileceğini söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı' haberini Tweetine ekleyerek, "Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1073746323.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, yatırım, ihracat
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, yatırım, ihracat
Bakan Şimşek: Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz
16:05 20.07.2023 (güncellendi: 16:10 20.07.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yurtdışı kaynaklar konusunda açıklama yaptı. Şimşek, "Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışından temin edilen kaynakların ihracat ve yatırıma kanalize edileceğini söyledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı' haberini Tweetine ekleyerek, "Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadelerine yer verdi.