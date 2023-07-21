https://sputniknews.com.tr/20230721/manchester-citynin-yildiz-oyuncusu-riyad-mahrez-al-ahliye-transfer-oldu-1073788545.html
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez, Al-Ahli'ye transfer oldu
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez, Al-Ahli'ye transfer oldu
Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldız oyuncusu Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T05:28+0300
2023-07-21T05:28+0300
2023-07-21T05:28+0300
spor
riyad mahrez
suudi arabistan
manchester city
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Beş senedir Manchester City forması giyen Riyad Mahrez, İngiliz ekibine veda ediyor. 32 yaşındaki Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.Athletic'in haberine göre; Al-Ahli, Riyad Mahrez için Premier Lig ekibine 30+5 milyon euro ödeyecek.İddialara göre; Suudi temsilcisi, tecrübeli futbolcuya da yıllık 35 milyon euro önerdi.Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 47 maça çıkan Riyad Mahrez 15 gol, 13 asistlik istatistik yakaladı.Manchester City 67.8 milyon euro ödemiştiManchester City, Cezayirli yıldızı 2018-19 sezonu başında Leicester City'den 67.8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/al-hilalle-anlasan-jorge-jesus-zaniolonun-transferini-istedi-1073426514.html
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riyad mahrez, suudi arabistan, manchester city
riyad mahrez, suudi arabistan, manchester city
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez, Al-Ahli'ye transfer oldu
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Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldız oyuncusu Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer oldu.
Beş senedir Manchester City forması giyen Riyad Mahrez, İngiliz ekibine veda ediyor. 32 yaşındaki Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.
Athletic'in haberine göre; Al-Ahli, Riyad Mahrez için Premier Lig ekibine 30+5 milyon euro ödeyecek.
İddialara göre; Suudi temsilcisi, tecrübeli futbolcuya da yıllık 35 milyon euro önerdi.
Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 47 maça çıkan Riyad Mahrez 15 gol, 13 asistlik istatistik yakaladı.
Manchester City 67.8 milyon euro ödemişti
Manchester City, Cezayirli yıldızı 2018-19 sezonu başında Leicester City'den 67.8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.