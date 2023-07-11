https://sputniknews.com.tr/20230711/al-hilalle-anlasan-jorge-jesus-zaniolonun-transferini-istedi-1073426514.html
Al Hilal'le anlaşan Jorge Jesus, Zaniolo'nun transferini istedi
Al Hilal'le anlaşan Jorge Jesus, Zaniolo'nun transferini istedi
Tottenham ve Juventus'un gündeminde olan Nicolo Zaniolo için bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T16:23+0300
2023-07-11T16:23+0300
2023-07-11T16:23+0300
spor
jorge jesus
transfer
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da transfer teklifleri gelmeye başladı.Zaniolo'ya, Al Ahli'nin yanı sıra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in de talip olduğu iddia edildi.Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan yıldız, en azından şimdilik Avrupa futbolunu bırakmayı ve Suudi Arabistan'da futbol oynamayı düşünmüyor.Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta forma giymek istediği hatırlatılırken, sözleşmesinde 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan Zaniolo'nun Türkiye'de kalmasının beklendiği belirtildi.Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde açıklama yapmış ve Zaniolo'nun durumuna açıklık getirmişti. Timur şu ifadeleri kullanmıştı:"Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız"
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jorge jesus, transfer
Al Hilal'le anlaşan Jorge Jesus, Zaniolo'nun transferini istedi
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Tottenham ve Juventus'un gündeminde olan Nicolo Zaniolo için bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, İtalyan yıldızı Al Hilal'e istediği öne sürüldü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da transfer teklifleri gelmeye başladı.
Zaniolo'ya, Al Ahli'nin yanı sıra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in de talip olduğu iddia edildi.
Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan yıldız, en azından şimdilik Avrupa futbolunu bırakmayı ve Suudi Arabistan'da futbol oynamayı düşünmüyor.
Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta forma giymek istediği hatırlatılırken, sözleşmesinde 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan Zaniolo'nun Türkiye'de kalmasının beklendiği belirtildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde açıklama yapmış ve Zaniolo'nun durumuna açıklık getirmişti. Timur şu ifadeleri kullanmıştı:
"Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız"