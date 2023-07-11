https://sputniknews.com.tr/20230711/al-hilalle-anlasan-jorge-jesus-zaniolonun-transferini-istedi-1073426514.html

Al Hilal'le anlaşan Jorge Jesus, Zaniolo'nun transferini istedi

Al Hilal'le anlaşan Jorge Jesus, Zaniolo'nun transferini istedi

Tottenham ve Juventus'un gündeminde olan Nicolo Zaniolo için bir iddia da Suudi Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T16:23+0300

2023-07-11T16:23+0300

2023-07-11T16:23+0300

spor

jorge jesus

transfer

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da transfer teklifleri gelmeye başladı.Zaniolo'ya, Al Ahli'nin yanı sıra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in de talip olduğu iddia edildi.Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan yıldız, en azından şimdilik Avrupa futbolunu bırakmayı ve Suudi Arabistan'da futbol oynamayı düşünmüyor.Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta forma giymek istediği hatırlatılırken, sözleşmesinde 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan Zaniolo'nun Türkiye'de kalmasının beklendiği belirtildi.Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde açıklama yapmış ve Zaniolo'nun durumuna açıklık getirmişti. Timur şu ifadeleri kullanmıştı:"Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız"

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jorge jesus, transfer