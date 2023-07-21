https://sputniknews.com.tr/20230721/kusadasindaki-deprem-sonrasi-ahmet-ercan-uyardi-orta-buyuklukte-deprem-olabilir-1073789146.html
Kuşadası'ndaki deprem sonrası Ahmet Ercan uyardı: Orta büyüklükte deprem olabilir
Kuşadası'ndaki deprem sonrası Ahmet Ercan uyardı: Orta büyüklükte deprem olabilir
Kuşadası Körfezi'ndeki 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T06:23+0300
2023-07-21T06:23+0300
2023-07-21T06:29+0300
türkiye
kuşadası
deprem
ege
ege bölgesi
ege denizi
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AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu depremin derinliği 13.11 kilometre olarak ölçüldü.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir" uyarısında bulunan Ercan şunları kaydetti:"Kuşadası Körfezi'nde evimden 3 kilometre batıda, 13 kilometre derinde M4.2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bugün, daha büyüğü olursa şaşırırım."
https://sputniknews.com.tr/20230711/afad-duyurdu-ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1073415646.html
türkiye
kuşadası
ege
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Kuşadası'ndaki deprem sonrası Ahmet Ercan uyardı: Orta büyüklükte deprem olabilir
06:23 21.07.2023 (güncellendi: 06:29 21.07.2023) Abone ol
Kuşadası Körfezi'ndeki 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir" dedi.
AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu depremin derinliği 13.11 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir" uyarısında bulunan Ercan şunları kaydetti:
"Kuşadası Körfezi'nde evimden 3 kilometre batıda, 13 kilometre derinde M4.2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bugün, daha büyüğü olursa şaşırırım."