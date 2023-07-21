https://sputniknews.com.tr/20230721/kusadasindaki-deprem-sonrasi-ahmet-ercan-uyardi-orta-buyuklukte-deprem-olabilir-1073789146.html

Kuşadası'ndaki deprem sonrası Ahmet Ercan uyardı: Orta büyüklükte deprem olabilir

Kuşadası'ndaki deprem sonrası Ahmet Ercan uyardı: Orta büyüklükte deprem olabilir

Kuşadası Körfezi'ndeki 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T06:23+0300

2023-07-21T06:23+0300

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türkiye

kuşadası

deprem

ege

ege bölgesi

ege denizi

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AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu depremin derinliği 13.11 kilometre olarak ölçüldü.Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir" uyarısında bulunan Ercan şunları kaydetti:"Kuşadası Körfezi'nde evimden 3 kilometre batıda, 13 kilometre derinde M4.2’lik yüksek frekanslı bir deprem 02.49’da oldu. İleride bu konumda küçük-orta büyüklükte bir deprem olabilir. Uykudan ürpererek uyandık. Bugün, daha büyüğü olursa şaşırırım."

https://sputniknews.com.tr/20230711/afad-duyurdu-ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1073415646.html

türkiye

kuşadası

ege

ege bölgesi

ege denizi

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