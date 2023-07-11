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https://sputniknews.com.tr/20230711/afad-duyurdu-ege-denizinde-4-buyuklugunde-deprem-1073415646.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Ayvacık'a 14.6 kilometre mesafede 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 12.52'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ege Denizi'ndeki Midilli Adası açıkları olarak belirlendi.Depremin derinliği, 7 kilometre olarak kaydedildi.
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afad son depremler, deprem mi oldu, ege denizi deprem, çanakkale deprem
afad son depremler, deprem mi oldu, ege denizi deprem, çanakkale deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

13:13 11.07.2023 (güncellendi: 13:15 11.07.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Ayvacık'a 14.6 kilometre mesafede 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 12.52'de gerçekleşen depremin merkez üssü Ege Denizi'ndeki Midilli Adası açıkları olarak belirlendi.
Depremin derinliği, 7 kilometre olarak kaydedildi.
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