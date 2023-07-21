https://sputniknews.com.tr/20230721/kremlin-kievin-rusyaya-giden-gemilerle-ilgili-aciklamasi-tehdit-niteliginde-1073809130.html
Kremlin: Kiev'in Rusya'ya giden gemilerle ilgili açıklaması tehdit niteliğinde
Kremlin: Kiev'in Rusya'ya giden gemilerle ilgili açıklaması tehdit niteliğinde
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak tanımlanacağı yönünde... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T13:50+0300
2023-07-21T13:50+0300
2023-07-21T13:50+0300
ukrayna krizi
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liman
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gemi
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Günlük basın toplantısında Kiev'den gelen açıklamayı değerlendiren Peskov, "Kiev'in öngörülemeyen eylemleri ve dahası Kiev rejiminin terör eylemlerindeki dahli, bu bölgede kesinlikle bir potansiyel tehdit oluşturuyor. Zira mutlak şekilde öngörülemeyen Kiev rejimi hiçbir şeyden kaçınmıyor ve bu nedenle bu tür açıklamalar elbette doğrudan tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın mevcut durumu analiz ettiğini söyleyerek "Sorumlu birimlerimiz tehlikeyi en aza indirgemek için uygun tavsiyeler hazırlayacak" dedi.Peskov, Karadeniz'de Rus petrolünün ve diğer ürünlerin ihracatına yönelik riskler bulunup bulunmadığına dair soru karşısındaysa, istihbarat servisleri ve ilgili kurumlar tarafından derinlemesine analiz yapıldıktan sonra çıkarımlar yapılabileceğini kaydetti.Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasaklayarak Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak tanımlanacağı uyarısında bulunmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-karadenizin-kuzeydogusunda-gemi-trafigini-yasakladi-1073774919.html
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kremlin, rusya, ukrayna, karadeniz, liman, kargo, gemi
kremlin, rusya, ukrayna, karadeniz, liman, kargo, gemi
Kremlin: Kiev'in Rusya'ya giden gemilerle ilgili açıklaması tehdit niteliğinde
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak tanımlanacağı yönünde açıklamasının tehdit niteliğinde olduğunu belirtti.
Günlük basın toplantısında Kiev'den gelen açıklamayı değerlendiren Peskov, "Kiev'in öngörülemeyen eylemleri ve dahası Kiev rejiminin terör eylemlerindeki dahli, bu bölgede kesinlikle bir potansiyel tehdit oluşturuyor. Zira mutlak şekilde öngörülemeyen Kiev rejimi hiçbir şeyden kaçınmıyor ve bu nedenle bu tür açıklamalar elbette doğrudan tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın mevcut durumu analiz ettiğini söyleyerek "Sorumlu birimlerimiz tehlikeyi en aza indirgemek için uygun tavsiyeler hazırlayacak" dedi.
Peskov, Karadeniz'de Rus petrolünün ve diğer ürünlerin ihracatına yönelik riskler bulunup bulunmadığına dair soru karşısındaysa, istihbarat servisleri ve ilgili kurumlar tarafından derinlemesine analiz yapıldıktan sonra çıkarımlar yapılabileceğini kaydetti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasaklayarak Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak tanımlanacağı uyarısında bulunmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.