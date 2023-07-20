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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-karadenizin-kuzeydogusunda-gemi-trafigini-yasakladi-1073774919.html
Ukrayna, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasakladı
Ukrayna, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasakladı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasaklayarak Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T19:32+0300
2023-07-20T19:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00:00'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Rusya limanlarına ve Rusya'nın geçici işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyreden tüm gemilerin belirli risklere sahip, askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilebileceği konusunda uyarmaktadır" dendi.Bakanlık, Karadeniz'in kuzeydoğusu ile Kerç-Yenikalskiy boğazında gemi trafiğinin tehlikeli olduğunu ve yasaklandığını da belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.
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Ukrayna, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasakladı

19:32 20.07.2023
© AP Photo / Andrew KravchenkoUkrayna- liman
Ukrayna- liman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasaklayarak Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak tanımlanacağı uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00:00'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Rusya limanlarına ve Rusya'nın geçici işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyreden tüm gemilerin belirli risklere sahip, askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilebileceği konusunda uyarmaktadır" dendi.

Bakanlık, Karadeniz'in kuzeydoğusu ile Kerç-Yenikalskiy boğazında gemi trafiğinin tehlikeli olduğunu ve yasaklandığını da belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.
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