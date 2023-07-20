https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-karadenizin-kuzeydogusunda-gemi-trafigini-yasakladi-1073774919.html

Ukrayna, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasakladı

Ukrayna, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasakladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeydoğusunda gemi trafiğini yasaklayarak Rusya limanlarına giden gemilerin askeri kargo taşıyan gemiler olarak... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T19:32+0300

2023-07-20T19:32+0300

2023-07-20T19:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00:00'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Rusya limanlarına ve Rusya'nın geçici işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanlarına doğru seyreden tüm gemilerin belirli risklere sahip, askeri kargo taşıyan gemiler olarak değerlendirilebileceği konusunda uyarmaktadır" dendi.Bakanlık, Karadeniz'in kuzeydoğusu ile Kerç-Yenikalskiy boğazında gemi trafiğinin tehlikeli olduğunu ve yasaklandığını da belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurgulamıştı.

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