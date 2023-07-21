https://sputniknews.com.tr/20230721/cezayir-brics-bankasina-katilmak-icin-basvuruda-bulundu-1073826103.html

Cezayir BRICS bankasına katılmak için başvuruda bulundu

Cezayir BRICS bankasına katılmak için başvuruda bulundu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, BRICS ülkeleri öncülüğündeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üyelik için başvurduklarını açıkladı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T21:20+0300

2023-07-21T21:20+0300

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Çin’e resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, devlet televizyonu CCTV'ye açıklamalar yaptı.Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılma talebini hatırlatarak, "Cezayir, yaklaşık 1,5 milyar dolar ile BRICS bankasına hissedar üye olmak için başvuruda bulundu." dedi.Cezayir'in Çin ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılımının ekonomik faydaları olacağını belirtti.Tebbun, 15 Haziran’da Rusya’ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Cezayir'in BRICS'e katılması için süreci hızlandırma çağrısında bulunmuştu.Yeni Kalkınma Bankası; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.Bankaya 5 kurucu üye dışında sonradan Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230615/putin-rusya--cezayir-isbirligi-buyuk-gelisme-potansiyeline-sahip-1072499619.html

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