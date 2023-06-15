Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
OMSD Genel Sekreteri Yılmaz: Yeşil mutabakatın olmadığı bir dünyadan korkmalıyız
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hatay nefes alamıyor
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230615/putin-rusya--cezayir-isbirligi-buyuk-gelisme-potansiyeline-sahip-1072499619.html
Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip
Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun’u kabul etti. Rus lider, Cezayir ile ilişkilerin Rusya için büyük önem... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:59+0300
2023-06-15T16:58+0300
dünya
cezayir
rusya
opec+
vladimir putin
abdulmecid tebbun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072499362_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_97decc189ed1f8466ca7ee4630ee1fe2.jpg
Rusya lideri Putin, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüşmede, “Rusya-Cezayir işbirliği şu anda gerçekten de çok planlı ve daha fazla gelişmek için büyük potansiyele sahip. Görüşmenin ardından Rusya ve Cezayir arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin deklarasyon imzalayacağız. Bu deklarasyon, ikili ilişkilerimizde yeni ve daha üst bir aşamanın başlangıcı olacak” dedi.Putin, Rusya ve Cezayir’in OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin enerji piyasalarını istikrara kavuşturma fırsatını sağladığını ve çok taraflı formatlardaki koordinasyonun 'iyi seviyede' bulunduğunu kaydetti.Cezayir Devlet Başkanı Tebbun, silah sevkiyatı dahil Rusya’dan aldıkları desteğin, bağımsızlığını koruma fırsatını sağladığını dile getirdi. Hiçbir dış baskının Cezayir-Rusya ilişkilerine etkilemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu, Cezayir ve Rusya Federasyonu arasında olan dostluğun derinliğini sergiliyor. İlişkilerimiz 60 yıldır hiçbir şekilde değişmedi, Cezayir her zaman Rusya’ya destek verdi” ifadesini kullandı.
cezayir
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072499362_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_e939f40b889139613b30e0710c257c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezayir, rusya, opec+, vladimir putin, abdulmecid tebbun
cezayir, rusya, opec+, vladimir putin, abdulmecid tebbun

Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip

16:59 15.06.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya- Cezayir
Rusya- Cezayir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun’u kabul etti. Rus lider, Cezayir ile ilişkilerin Rusya için büyük önem arz ettiğini ve stratejik nitelik taşıdığını belirtti.
Rusya lideri Putin, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüşmede, “Rusya-Cezayir işbirliği şu anda gerçekten de çok planlı ve daha fazla gelişmek için büyük potansiyele sahip. Görüşmenin ardından Rusya ve Cezayir arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin deklarasyon imzalayacağız. Bu deklarasyon, ikili ilişkilerimizde yeni ve daha üst bir aşamanın başlangıcı olacak” dedi.
Putin, Rusya ve Cezayir’in OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin enerji piyasalarını istikrara kavuşturma fırsatını sağladığını ve çok taraflı formatlardaki koordinasyonun 'iyi seviyede' bulunduğunu kaydetti.
Cezayir Devlet Başkanı Tebbun, silah sevkiyatı dahil Rusya’dan aldıkları desteğin, bağımsızlığını koruma fırsatını sağladığını dile getirdi.
Hiçbir dış baskının Cezayir-Rusya ilişkilerine etkilemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu, Cezayir ve Rusya Federasyonu arasında olan dostluğun derinliğini sergiliyor. İlişkilerimiz 60 yıldır hiçbir şekilde değişmedi, Cezayir her zaman Rusya’ya destek verdi” ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала