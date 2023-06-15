https://sputniknews.com.tr/20230615/putin-rusya--cezayir-isbirligi-buyuk-gelisme-potansiyeline-sahip-1072499619.html
Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip
Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun’u kabul etti. Rus lider, Cezayir ile ilişkilerin Rusya için büyük önem... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:59+0300
2023-06-15T16:59+0300
2023-06-15T16:58+0300
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cezayir
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opec+
vladimir putin
abdulmecid tebbun
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Rusya lideri Putin, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüşmede, “Rusya-Cezayir işbirliği şu anda gerçekten de çok planlı ve daha fazla gelişmek için büyük potansiyele sahip. Görüşmenin ardından Rusya ve Cezayir arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin deklarasyon imzalayacağız. Bu deklarasyon, ikili ilişkilerimizde yeni ve daha üst bir aşamanın başlangıcı olacak” dedi.Putin, Rusya ve Cezayir’in OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin enerji piyasalarını istikrara kavuşturma fırsatını sağladığını ve çok taraflı formatlardaki koordinasyonun 'iyi seviyede' bulunduğunu kaydetti.Cezayir Devlet Başkanı Tebbun, silah sevkiyatı dahil Rusya’dan aldıkları desteğin, bağımsızlığını koruma fırsatını sağladığını dile getirdi. Hiçbir dış baskının Cezayir-Rusya ilişkilerine etkilemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu, Cezayir ve Rusya Federasyonu arasında olan dostluğun derinliğini sergiliyor. İlişkilerimiz 60 yıldır hiçbir şekilde değişmedi, Cezayir her zaman Rusya’ya destek verdi” ifadesini kullandı.
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cezayir, rusya, opec+, vladimir putin, abdulmecid tebbun
cezayir, rusya, opec+, vladimir putin, abdulmecid tebbun
Putin: Rusya- Cezayir işbirliği büyük gelişme potansiyeline sahip
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Kremlin’de Cezayir lideri Abdülmecid Tebbun’u kabul etti. Rus lider, Cezayir ile ilişkilerin Rusya için büyük önem arz ettiğini ve stratejik nitelik taşıdığını belirtti.
Rusya lideri Putin, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüşmede, “Rusya-Cezayir işbirliği şu anda gerçekten de çok planlı ve daha fazla gelişmek için büyük potansiyele sahip. Görüşmenin ardından Rusya ve Cezayir arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin deklarasyon imzalayacağız. Bu deklarasyon, ikili ilişkilerimizde yeni ve daha üst bir aşamanın başlangıcı olacak” dedi.
Putin, Rusya ve Cezayir’in OPEC+ kapsamındaki işbirliğinin enerji piyasalarını istikrara kavuşturma fırsatını sağladığını ve çok taraflı formatlardaki koordinasyonun 'iyi seviyede' bulunduğunu kaydetti.
Cezayir Devlet Başkanı Tebbun, silah sevkiyatı dahil Rusya’dan aldıkları desteğin, bağımsızlığını koruma fırsatını sağladığını dile getirdi.
Hiçbir dış baskının Cezayir-Rusya ilişkilerine etkilemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu, Cezayir ve Rusya Federasyonu arasında olan dostluğun derinliğini sergiliyor. İlişkilerimiz 60 yıldır hiçbir şekilde değişmedi, Cezayir her zaman Rusya’ya destek verdi” ifadesini kullandı.