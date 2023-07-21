https://sputniknews.com.tr/20230721/btkdan-twitter-icin-yasak-karari-yukumlulugunu-yerine-getirmedi-1073790692.html

BTK'dan Twitter için yasak kararı: Yükümlülüğünü yerine getirmedi

BTK'dan Twitter için yasak kararı: Yükümlülüğünü yerine getirmedi

Resmi Gazete'de yayımlanan BTK kararına göre, Twitter'a reklam verilmesini yasaklandı. Türkiye'de yerleşik vergi mülkellefi olan gerçek ve tüzel kişiler... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T07:51+0300

2023-07-21T07:51+0300

2023-07-21T07:57+0300

türkiye

twitter

reklam

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a Türkiye'den reklam verilmesine ilişkin kısıtlama getirdi.Resmi Gazete'de yayımlanan BTK kararında şunlar kaydedildi:“Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6'ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

https://sputniknews.com.tr/20230401/resmi-gazetede-yayimlandi-sosyal-medyaya-yeni-duzenleme-geldi-1069030754.html

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twitter , reklam, btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)