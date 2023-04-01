https://sputniknews.com.tr/20230401/resmi-gazetede-yayimlandi-sosyal-medyaya-yeni-duzenleme-geldi-1069030754.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yeni düzenleme geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yeni düzenleme geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarla ilgili detaylı düzenlemeler getirdi. Buna göre kullanıcı bilgileri... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T10:11+0300

2023-04-01T10:11+0300

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağ sağlayıcılar hakkında usul ve esasları belirledi. 2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan kararda getirilen bazı yükümlülükler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230401/balik-avlama-yasagi-basladi-1069030241.html

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btk, sosyal medya, sosyal ağlar, ceza, türkçe, resmi gazete, instagram, facebook, twitter , yasak