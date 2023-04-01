https://sputniknews.com.tr/20230401/balik-avlama-yasagi-basladi-1069030241.html

Balık avlama yasağı başladı

Balık avlama yasağı başladı

Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılara iç sularda 1 Nisan itibarıyla avlanma yasağı uyarısında bulundu. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T09:35+0300

2023-04-01T09:35+0300

2023-04-01T09:35+0300

türkiye

balık

yasak

av

av yasağı

tarım ve orman bakanlığı

il tarım ve orman müdürlüğü

baraj

göl

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İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; sazan, kadife, siraz , yayın, tatlısu kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır" denildi. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari maksatlı avcılığın yapıldığı, balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz edildiğini vurgulayan Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

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balık, yasak, av, av yasağı, tarım ve orman bakanlığı, il tarım ve orman müdürlüğü, baraj, göl