https://sputniknews.com.tr/20230401/balik-avlama-yasagi-basladi-1069030241.html
Balık avlama yasağı başladı
Balık avlama yasağı başladı
Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılara iç sularda 1 Nisan itibarıyla avlanma yasağı uyarısında bulundu. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T09:35+0300
2023-04-01T09:35+0300
2023-04-01T09:35+0300
türkiye
balık
yasak
av
av yasağı
tarım ve orman bakanlığı
il tarım ve orman müdürlüğü
baraj
göl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/01/1069030324_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_8392140d3cfb0200dedf614350a4313a.jpg
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; sazan, kadife, siraz , yayın, tatlısu kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır" denildi. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari maksatlı avcılığın yapıldığı, balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz edildiğini vurgulayan Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230401/epdk-nisan-ayi-icin-elektrik-tarifelerini-belirledi-tum-abone-gruplarinda-yuzde-15-indirim-1069030113.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/01/1069030324_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3fd04a9a4ceba9d57d6f6cc5eb5a686e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
balık, yasak, av, av yasağı, tarım ve orman bakanlığı, il tarım ve orman müdürlüğü, baraj, göl
balık, yasak, av, av yasağı, tarım ve orman bakanlığı, il tarım ve orman müdürlüğü, baraj, göl
Balık avlama yasağı başladı
Abone ol
Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılara iç sularda 1 Nisan itibarıyla avlanma yasağı uyarısında bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; sazan, kadife, siraz , yayın, tatlısu kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır" denildi.
Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari maksatlı avcılığın yapıldığı, balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz edildiğini vurgulayan Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.