https://sputniknews.com.tr/20230721/berlindeki-av-sona-erdi-aslan-degil-domuzmus-1073814441.html

Berlin'deki av sona erdi: Aslan değil domuzmuş

Berlin'deki av sona erdi: Aslan değil domuzmuş

Berlin'de dünden bu yana süren 'aslan kovalamacası' sona erdi. Yetkililer şehirde alarma yol açan hayvanın aslan değil domuz olduğuna neredeyse emin... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T15:11+0300

2023-07-21T15:11+0300

2023-07-21T15:11+0300

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almanya

aslan

berlin

domuz

polis

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Almanya'nın başkenti Berlin'de polis dün başıboş gezdiği belirtilen bir aslan nedeniyle evden çıkılmaması uyarısında bulundu.Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in güneyindeki Stahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde yaşayanlara sokağa çıkılmaması uyarısı yaparak, evcil hayvanların da evden çıkarılmamasını tavsiye etti. Polis sözcüsü Daniel Keip, "Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan" dedi.Ancak hayvanın gerçekten aslan olup olmadığı kesinleştirilemedi. Bugün ise merakla takip edilen olayla ilgili açıklama yapan Kleinmachnow Belediye Başkanı Michael Grubert, "Tüm ibareler hayvanın aslan olmadığını gösteriyor" dedi. Grubert arama operasyonunun sona erdiğini ve hayvanın domuz olduğuna neredeyse emin olduklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230720/berlin-polisinden-uyari-evlerinizde-kalin-disi-aslan-cikabilir-1073744836.html

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