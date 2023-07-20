https://sputniknews.com.tr/20230720/berlin-polisinden-uyari-evlerinizde-kalin-disi-aslan-cikabilir-1073744836.html
Berlin polisinden uyarı: Evlerinizde kalın, aslan çıkabilir
Berlin polisinden uyarı: Evlerinizde kalın, aslan çıkabilir
Alman polisi, Berlin'in güney banliyölerinde yaşayan insanları, dişi aslan olduğundan şüphelenilen ve başıboş dolaşan 'potansiyel olarak tehlikeli bir hayvana... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T10:27+0300
2023-07-20T10:27+0300
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dünya
almanya
polis
aslan
uyarı
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Brandenburg eyaletinde polis, Perşembe günü erken saatlerde 'kaçan vahşi bir hayvana' ilişkin uyarıda bulundu ve Berlin şehir sınırlarının hemen dışındaki Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf ve çevresindeki insanlardan evlerini terk etmemelerini istedi. Uyarı daha sonra Berlin'in güney bölgelerine genişletildi ve resmi bir uyarı uygulamasına hayvanın dişi aslan olduğundan şüphelenildiğine dair bir ek yapıldı. Kaçan hayvanı aramak için başatılan operasyona veterinerler ve avcılar da katıldı. Öte yandan polis, hayvanın nereye ait olduğunu da henüz tespit edemedi. Polis sözcüsü Daniel Kiep, yerel kamu yayın kuruluşu rbb'ye verdiği demeçte, iki adamın bir yaban domuzunun peşinden koşan büyük bir kedi gördüğünü bildirdi ve "İki beyefendi telefonla bir video kaydetti ve deneyimli polis memurları bunun muhtemelen bir dişi aslan olduğunu doğrulamak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, "Berlin'deki iki hayvanat bahçesinde veya herhangi bir sirkte bir dişi aslan eksik değil" dedi.
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almanya, polis, aslan, uyarı
almanya, polis, aslan, uyarı
Berlin polisinden uyarı: Evlerinizde kalın, aslan çıkabilir
10:27 20.07.2023 (güncellendi: 10:28 20.07.2023) Abone ol
Alman polisi, Berlin'in güney banliyölerinde yaşayan insanları, dişi aslan olduğundan şüphelenilen ve başıboş dolaşan 'potansiyel olarak tehlikeli bir hayvana dikkat etmeleri' konusunda uyardı.
Brandenburg eyaletinde polis, Perşembe günü erken saatlerde 'kaçan vahşi bir hayvana' ilişkin uyarıda bulundu ve Berlin şehir sınırlarının hemen dışındaki Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf ve çevresindeki insanlardan evlerini terk etmemelerini istedi.
Uyarı daha sonra Berlin'in güney bölgelerine genişletildi ve resmi bir uyarı uygulamasına hayvanın dişi aslan olduğundan şüphelenildiğine dair bir ek yapıldı.
Kaçan hayvanı aramak için başatılan operasyona veterinerler ve avcılar da katıldı.
Öte yandan polis, hayvanın nereye ait olduğunu da henüz tespit edemedi.
Polis sözcüsü Daniel Kiep, yerel kamu yayın kuruluşu rbb'ye verdiği demeçte, iki adamın bir yaban domuzunun peşinden koşan büyük bir kedi gördüğünü bildirdi ve "İki beyefendi telefonla bir video kaydetti ve deneyimli polis memurları bunun muhtemelen bir dişi aslan olduğunu doğrulamak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
Sözcü ayrıca, "Berlin'deki iki hayvanat bahçesinde veya herhangi bir sirkte bir dişi aslan eksik değil" dedi.