https://sputniknews.com.tr/20230721/artvinde-derede-kesik-ayak-bulundu-belediye-hoparlorlerden-dna-anonsu-yapti--1073789016.html

Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı

Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı

Artvin’in Borçka ilçesinde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediyeden DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T06:06+0300

2023-07-21T06:06+0300

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türkiye

ayak

artvin

belediye

anons

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Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur" şeklinde anons yapıldı.

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