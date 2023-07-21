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https://sputniknews.com.tr/20230721/artvinde-derede-kesik-ayak-bulundu-belediye-hoparlorlerden-dna-anonsu-yapti--1073789016.html
Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı
Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı
Artvin’in Borçka ilçesinde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediyeden DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T06:06+0300
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Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur" şeklinde anons yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/sultanbeylide-guvenlik-gorevlisi-tartistigi-is-arkadasinin-parmagini-isirip-kirdi-1073585975.html
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ayak, artvin, belediye, anons

Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı

06:06 21.07.2023 (güncellendi: 06:25 21.07.2023)
© İHAArtvin dere
Artvin dere - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© İHA
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Artvin’in Borçka ilçesinde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediyeden DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu.
Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.
Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur" şeklinde anons yapıldı.
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