https://sputniknews.com.tr/20230721/artvinde-derede-kesik-ayak-bulundu-belediye-hoparlorlerden-dna-anonsu-yapti--1073789016.html
Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı
Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı
Artvin’in Borçka ilçesinde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediyeden DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T06:06+0300
2023-07-21T06:06+0300
2023-07-21T06:25+0300
türkiye
ayak
artvin
belediye
anons
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073788862_0:155:1000:718_1920x0_80_0_0_6d620f1f0b9b0f6ea005723189f87fe1.jpg
Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur" şeklinde anons yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230716/sultanbeylide-guvenlik-gorevlisi-tartistigi-is-arkadasinin-parmagini-isirip-kirdi-1073585975.html
türkiye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073788862_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_649da22009b1b2b1063accfa1d9788da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayak, artvin, belediye, anons
ayak, artvin, belediye, anons
Artvin'de derede kesik ayak bulundu: Belediye hoparlörden 'DNA' anonsu yaptı
06:06 21.07.2023 (güncellendi: 06:25 21.07.2023) Abone ol
Artvin’in Borçka ilçesinde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediyeden DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebep oldu.
Artvin'in Borçka ilçesinde derede insan ayağı bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.
Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunan ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Savcılığın inceleme başlattığı olaya ilişkin Borçka Belediyesi hoparlörden, "Artvin Borçka ilçesinde insana ait ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmaları duyurulur" şeklinde anons yapıldı.