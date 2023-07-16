https://sputniknews.com.tr/20230716/sultanbeylide-guvenlik-gorevlisi-tartistigi-is-arkadasinin-parmagini-isirip-kirdi-1073585975.html

Sultanbeyli'de güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırıp kırdı

Sultanbeyli'de güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırıp kırdı

İstanbul Sultanbeyli'deki bir firmada kadın güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırdı. Kırılan parmağı alçıya alınan kadın, iş... 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T14:59+0300

2023-07-16T14:59+0300

2023-07-16T14:59+0300

türkiye

kavga

güvenlik

kırık

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Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu E., aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu T. ile güvenlik noktasında bulunan X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Parmağında kırıklar oluştuBurcu E., meslektaşının parmağını ısırıp darp etti. İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Burcu T.'nin parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Parmağı alçıya alınan Burcu T., konuya ilişkin şikayetçi oldu. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Burcu T., “Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş. Ben de neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım ama engel olamadım. Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım. Çevredekiler bizi ayırmaya çalıştı. Parmağımı zor kurtardık. Beni öldürmekle tehdit etti” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230715/esenyurtta-sokak-ortasinda-silahli-catisma-2-kisi-gozaltina-alindi-1073571021.html

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