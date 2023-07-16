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https://sputniknews.com.tr/20230716/sultanbeylide-guvenlik-gorevlisi-tartistigi-is-arkadasinin-parmagini-isirip-kirdi-1073585975.html
Sultanbeyli'de güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırıp kırdı
Sultanbeyli'de güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırıp kırdı
İstanbul Sultanbeyli'deki bir firmada kadın güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırdı. Kırılan parmağı alçıya alınan kadın, iş... 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T14:59+0300
2023-07-16T14:59+0300
türkiye
kavga
güvenlik
kırık
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Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu E., aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu T. ile güvenlik noktasında bulunan X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Parmağında kırıklar oluştuBurcu E., meslektaşının parmağını ısırıp darp etti. İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Burcu T.'nin parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Parmağı alçıya alınan Burcu T., konuya ilişkin şikayetçi oldu. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Burcu T., “Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş. Ben de neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım ama engel olamadım. Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım. Çevredekiler bizi ayırmaya çalıştı. Parmağımı zor kurtardık. Beni öldürmekle tehdit etti” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230715/esenyurtta-sokak-ortasinda-silahli-catisma-2-kisi-gozaltina-alindi-1073571021.html
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kavga, güvenlik, kırık
kavga, güvenlik, kırık

Sultanbeyli'de güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırıp kırdı

14:59 16.07.2023
© İHASultanbeyli tartışma
Sultanbeyli tartışma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2023
© İHA
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İstanbul Sultanbeyli'deki bir firmada kadın güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırdı. Kırılan parmağı alçıya alınan kadın, iş arkadaşından şikayetçi oldu.
Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu E., aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu T. ile güvenlik noktasında bulunan X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Parmağında kırıklar oluştu

Burcu E., meslektaşının parmağını ısırıp darp etti. İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Burcu T.'nin parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Parmağı alçıya alınan Burcu T., konuya ilişkin şikayetçi oldu.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan Burcu T., “Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş. Ben de neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım ama engel olamadım. Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım. Çevredekiler bizi ayırmaya çalıştı. Parmağımı zor kurtardık. Beni öldürmekle tehdit etti” dedi.
Esenyurt'ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabancalar ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2023
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