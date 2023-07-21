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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Naif değiliz
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Naif değiliz
AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'deki seçimler sonrasında ilişkilerin stratejik açıdan yeniden ele... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T11:32+0300
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, "(Türkiye'deki) Seçimlerden sonra, stratejik düşünme zamanıdır. Bunu yaparken naif değiliz. Acil reformlara ihtiyaç olduğu açıktır ancak bu jeopolitik ve zorlu zamanlarda, her zaman kolay olmasa da bölgemizdeki kilit bir ortakla (Türkiye) birlikte çalışmak istediğimiz de açıktır" dedi.AB toplantısında ülkesinin girişimiyle Türkiye ile ilişkileri gündeme aldıklarını hatırlatan Baerbock, "Küresel, stratejik olarak önemli bir aktör ve doğrudan komşumuz" şeklinde nitelendirdiği Türkiye ile işbirliğinin nasıl sürdürüleceği üzerine tekrar düşünmenin önemine işaret ederek, "Bunlar sadece yakın komşularımızla ilgili sorular değil, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ve iklim kriziyle ilgili sorulardır" ifadelerini kullandı.Almanya'nın Türkiye ile yakın bağları olduğunu vurgulayan Baerbock, Almanya'da çifte vatandaşlığa sahip pek çok kişi olduğuna işaret etti.AB'ye katılım sürecine ilişkin çok net kuralların olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Türkiye'ye ilişkin katılım perspektifleri, süreçleri ve ilerlemeleri son yıllarda sadece durmakla kalmadı, aynı zamanda derin dondurucuya da girdi diyebilirim" diye konuştu.Bununla birlikte, Türkiye ve AB ülkelerinin birbirleriyle diyalog halinde olmasının ve bu zor zamanlarda birlikte nasıl daha yakın çalışabileceğine bakmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Baerbock, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230718/alman-vergi-mukellefi-cebinden-cikan-baerbockun-guzellik-disislerinin-eglence-masrafina-isyanda-1073655308.html
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almanya, annalena baerbock, türkiye, vize serbestisi, vize

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Naif değiliz

11:32 21.07.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'deki seçimler sonrasında ilişkilerin stratejik açıdan yeniden ele alınmasını istedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısından önce yaptığı açıklamada, "(Türkiye'deki) Seçimlerden sonra, stratejik düşünme zamanıdır. Bunu yaparken naif değiliz. Acil reformlara ihtiyaç olduğu açıktır ancak bu jeopolitik ve zorlu zamanlarda, her zaman kolay olmasa da bölgemizdeki kilit bir ortakla (Türkiye) birlikte çalışmak istediğimiz de açıktır" dedi.
AB toplantısında ülkesinin girişimiyle Türkiye ile ilişkileri gündeme aldıklarını hatırlatan Baerbock, "Küresel, stratejik olarak önemli bir aktör ve doğrudan komşumuz" şeklinde nitelendirdiği Türkiye ile işbirliğinin nasıl sürdürüleceği üzerine tekrar düşünmenin önemine işaret ederek, "Bunlar sadece yakın komşularımızla ilgili sorular değil, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ve iklim kriziyle ilgili sorulardır" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Türkiye ile yakın bağları olduğunu vurgulayan Baerbock, Almanya'da çifte vatandaşlığa sahip pek çok kişi olduğuna işaret etti.
AB'ye katılım sürecine ilişkin çok net kuralların olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Türkiye'ye ilişkin katılım perspektifleri, süreçleri ve ilerlemeleri son yıllarda sadece durmakla kalmadı, aynı zamanda derin dondurucuya da girdi diyebilirim" diye konuştu.
Bununla birlikte, Türkiye ve AB ülkelerinin birbirleriyle diyalog halinde olmasının ve bu zor zamanlarda birlikte nasıl daha yakın çalışabileceğine bakmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Baerbock, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında sorumluluklarını yerine getirmediğini ileri sürdü.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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