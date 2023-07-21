https://sputniknews.com.tr/20230721/afrika-degil-tokat-onlarca-manda-serinlemek-icin-gole-girdi-1073820022.html
Afrika değil Tokat: Onlarca manda serinlemek için göle girdi
Afrika değil Tokat: Onlarca manda serinlemek için göle girdi
Tokat'ta, sıcaktan bunalan mandaların Kaz Gölü'nde serinlediği anlarda ortaya çıkan görüntüler Afrika'yı aratmadı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T16:33+0300
2023-07-21T16:33+0300
2023-07-21T16:40+0300
tokat
yaşam
afrika
belgesel
manda
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Tokat'ta kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl ayrıca sıcak havalarda mandalara da ev sahipliği yapıyor.Sıcaktan bunalan mandalar göle girip serinliyor. Amatör bir fotoğrafçı serinlemek için göle giren onlarca mandayı havadan görüntüledi. Mandaların oluşturduğu görsel Afrika belgesellerini aratmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220825/sicaktan-bunalan-isciler-kepcede-serinledi-1060369095.html
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tokat, afrika, belgesel, manda
tokat, afrika, belgesel, manda
Afrika değil Tokat: Onlarca manda serinlemek için göle girdi
16:33 21.07.2023 (güncellendi: 16:40 21.07.2023) Abone ol
Tokat'ta, sıcaktan bunalan mandaların Kaz Gölü'nde serinlediği anlarda ortaya çıkan görüntüler Afrika'yı aratmadı.
Tokat'ta kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl ayrıca sıcak havalarda mandalara da ev sahipliği yapıyor.
Sıcaktan bunalan mandalar göle girip serinliyor. Amatör bir fotoğrafçı serinlemek için göle giren onlarca mandayı havadan görüntüledi. Mandaların oluşturduğu görsel Afrika belgesellerini aratmadı.