https://sputniknews.com.tr/20230721/afrika-degil-tokat-onlarca-manda-serinlemek-icin-gole-girdi-1073820022.html

Afrika değil Tokat: Onlarca manda serinlemek için göle girdi

Afrika değil Tokat: Onlarca manda serinlemek için göle girdi

Tokat'ta, sıcaktan bunalan mandaların Kaz Gölü'nde serinlediği anlarda ortaya çıkan görüntüler Afrika'yı aratmadı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

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belgesel

manda

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Tokat'ta kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl ayrıca sıcak havalarda mandalara da ev sahipliği yapıyor.Sıcaktan bunalan mandalar göle girip serinliyor. Amatör bir fotoğrafçı serinlemek için göle giren onlarca mandayı havadan görüntüledi. Mandaların oluşturduğu görsel Afrika belgesellerini aratmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/sicaktan-bunalan-isciler-kepcede-serinledi-1060369095.html

tokat

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tokat, afrika, belgesel, manda