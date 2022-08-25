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https://sputniknews.com.tr/20220825/sicaktan-bunalan-isciler-kepcede-serinledi-1060369095.html
Sıcaktan bunalan işçiler kepçede serinledi
Sıcaktan bunalan işçiler kepçede serinledi
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu. Kepçenin içine binen isçiler... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
balıkesir
sıcak
kepçe
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Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. 2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.
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balıkesir, sıcak, kepçe
balıkesir, sıcak, kepçe

Sıcaktan bunalan işçiler kepçede serinledi

10:39 25.08.2022 (güncellendi: 11:32 25.08.2022)
© İHA / KEPÇENİN KÜREĞİNE BİNEN 2 İŞÇİ SICAK HAVADA BÖYLE SERİNLEDİ (BAHADIR DEMİRÇEVİREN - EMRE BİNAKURAN/BALIKESİR-İHA)
KEPÇENİN KÜREĞİNE BİNEN 2 İŞÇİ SICAK HAVADA BÖYLE SERİNLEDİ (BAHADIR DEMİRÇEVİREN - EMRE BİNAKURAN/BALIKESİR-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA /
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Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu. Kepçenin içine binen isçiler, operatörün yardımı ile sulara gömüldü. O anları ise cep telefonu ile kaydettiler.
Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. 2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.
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