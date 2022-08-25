https://sputniknews.com.tr/20220825/sicaktan-bunalan-isciler-kepcede-serinledi-1060369095.html

Sıcaktan bunalan işçiler kepçede serinledi

Sıcaktan bunalan işçiler kepçede serinledi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu. Kepçenin içine binen isçiler... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

balıkesir

sıcak

kepçe

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Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. 2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.

balıkesir

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balıkesir, sıcak, kepçe