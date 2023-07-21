https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-senator-risch-rusyayla-gerilimin-tirmanabilecegi-endiselerinden-usandim-1073828315.html
ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım
ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi James Risch, Rusya’yla gerilimin tırmanacağından korkmak yerine Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T22:14+0300
2023-07-21T22:14+0300
2023-07-21T22:14+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
jim risch
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073828145_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_edbad00ce1329e433b2b10d587488815.jpg
Risch, Aspen Enstitüsü’nün düzenlediği Güvenlik Forumu’nda “Gerilin tırmanmasıyla ilgili endişeleri duymaktan usandım. Tırmanmadan bahsetmeyi bırakın artık. Tırmanmayı göze almazsanız yenilirsiniz” diye konuştu.Gerilimin tırmanmasından ABD değil Rusya’nın endişe duyması gerektiğini dile getiren Senatör, Ukrayna’daki çatışmada eli olan Rus yetkililere karşı cezai takibatın başlatılması gerektiğini savundu.ABD Senatosu’nda Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin kilit üyelerinden biri olan Risch, Ukrayna’ya nükleer dışında her türlü silahın verilmesinden yana olduğunu söyledi. Senatörün, buna misket bombaları ve uzun menzilli füzelerin dahil olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ingiliz-uzman-clark-karsi-taarruzun-basarisiz-olmasi-ukraynayi-toprak-tavizine-itecek-1073732013.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073828145_35:0:1066:773_1920x0_80_0_0_bc059674c237141a7d04e4ac079e6fb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, jim risch
ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım
Abone ol
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi James Risch, Rusya’yla gerilimin tırmanacağından korkmak yerine Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi.
Risch, Aspen Enstitüsü’nün düzenlediği Güvenlik Forumu’nda “Gerilin tırmanmasıyla ilgili endişeleri duymaktan usandım. Tırmanmadan bahsetmeyi bırakın artık. Tırmanmayı göze almazsanız yenilirsiniz” diye konuştu.
Gerilimin tırmanmasından ABD değil Rusya’nın endişe duyması gerektiğini dile getiren Senatör, Ukrayna’daki çatışmada eli olan Rus yetkililere karşı cezai takibatın başlatılması gerektiğini savundu.
ABD Senatosu’nda Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin kilit üyelerinden biri olan Risch, Ukrayna’ya nükleer dışında her türlü silahın verilmesinden yana olduğunu söyledi. Senatörün, buna misket bombaları ve uzun menzilli füzelerin dahil olduğunu belirtti.