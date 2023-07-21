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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-senator-risch-rusyayla-gerilimin-tirmanabilecegi-endiselerinden-usandim-1073828315.html
ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım
ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım
ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi James Risch, Rusya’yla gerilimin tırmanacağından korkmak yerine Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T22:14+0300
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ukrayna krizi
rusya
abd
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Risch, Aspen Enstitüsü’nün düzenlediği Güvenlik Forumu’nda “Gerilin tırmanmasıyla ilgili endişeleri duymaktan usandım. Tırmanmadan bahsetmeyi bırakın artık. Tırmanmayı göze almazsanız yenilirsiniz” diye konuştu.Gerilimin tırmanmasından ABD değil Rusya’nın endişe duyması gerektiğini dile getiren Senatör, Ukrayna’daki çatışmada eli olan Rus yetkililere karşı cezai takibatın başlatılması gerektiğini savundu.ABD Senatosu’nda Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin kilit üyelerinden biri olan Risch, Ukrayna’ya nükleer dışında her türlü silahın verilmesinden yana olduğunu söyledi. Senatörün, buna misket bombaları ve uzun menzilli füzelerin dahil olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/ingiliz-uzman-clark-karsi-taarruzun-basarisiz-olmasi-ukraynayi-toprak-tavizine-itecek-1073732013.html
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rusya, abd, jim risch
rusya, abd, jim risch

ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım

22:14 21.07.2023
© AP PhotoJim Risch
Jim Risch - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AP Photo
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ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi James Risch, Rusya’yla gerilimin tırmanacağından korkmak yerine Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini sağlamayı önerdi.
Risch, Aspen Enstitüsü’nün düzenlediği Güvenlik Forumu’nda “Gerilin tırmanmasıyla ilgili endişeleri duymaktan usandım. Tırmanmadan bahsetmeyi bırakın artık. Tırmanmayı göze almazsanız yenilirsiniz” diye konuştu.
Gerilimin tırmanmasından ABD değil Rusya’nın endişe duyması gerektiğini dile getiren Senatör, Ukrayna’daki çatışmada eli olan Rus yetkililere karşı cezai takibatın başlatılması gerektiğini savundu.
ABD Senatosu’nda Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin kilit üyelerinden biri olan Risch, Ukrayna’ya nükleer dışında her türlü silahın verilmesinden yana olduğunu söyledi. Senatörün, buna misket bombaları ve uzun menzilli füzelerin dahil olduğunu belirtti.
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