https://sputniknews.com.tr/20230721/abdli-senator-risch-rusyayla-gerilimin-tirmanabilecegi-endiselerinden-usandim-1073828315.html

ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım

ABD'li senatör Risch: Rusya'yla gerilimin tırmanabileceği endişelerinden usandım

ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi partili üyesi James Risch, Rusya’yla gerilimin tırmanacağından korkmak yerine Ukrayna’ya mümkün olan tüm silah türlerini... 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T22:14+0300

2023-07-21T22:14+0300

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ukrayna krizi

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abd

jim risch

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Risch, Aspen Enstitüsü’nün düzenlediği Güvenlik Forumu’nda “Gerilin tırmanmasıyla ilgili endişeleri duymaktan usandım. Tırmanmadan bahsetmeyi bırakın artık. Tırmanmayı göze almazsanız yenilirsiniz” diye konuştu.Gerilimin tırmanmasından ABD değil Rusya’nın endişe duyması gerektiğini dile getiren Senatör, Ukrayna’daki çatışmada eli olan Rus yetkililere karşı cezai takibatın başlatılması gerektiğini savundu.ABD Senatosu’nda Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin kilit üyelerinden biri olan Risch, Ukrayna’ya nükleer dışında her türlü silahın verilmesinden yana olduğunu söyledi. Senatörün, buna misket bombaları ve uzun menzilli füzelerin dahil olduğunu belirtti.

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