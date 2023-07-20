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https://sputniknews.com.tr/20230720/yks-sayisal-1si-oldu-basarisinin-sirrini-anlatti-1073756375.html
YKS sayısal 1.'si oldu: Başarısının sırrını anlattı
YKS sayısal 1.'si oldu: Başarısının sırrını anlattı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal 1. 'si olan Namık Emre Acar, "12 senedir düzenli olarak çalıştım... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T13:13+0300
2023-07-20T13:13+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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AYT sayısalda birinciliği Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ile paylaşan Namık Emre Acar, iyi sonuç alacağına inandığını ve beklentilerinin boşa çıkmadığını belirtti.Sınav sonuçlarının açıklandığı zamana kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Acar, "Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli çalışma süreci geçirdim. 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Bu soruların benzerleri direkt karşıma çıktı. Güzel oldu" dedi.'Mühendislik biraz daha baskın geliyor'Mühendislik ve tıp fakültesi arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Acar, "Ailemle iyi bir şey bekliyorduk zaten. İyi bir sonuç geldi. Tercih konusunda mühendislik biraz daha baskın geliyor. Yine üniversitelerde gezeceğim, bakacağım ve kararımı vereceğim inşallah" diye konuştu.Kamu hastanesinde doktor olan baba Ahmet Kürşad Acar da çok mutlu olduğunu, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.Sonuçları heyecanla beklediklerine işaret eden Acar, "Bekliyorduk, çok başarılı bir öğrenciydi. Dirayetle çalışıyorduk. İlk baştan beri böyleydi, düzenli ve disiplinliydi. Sınava kadar da gerekeni yaptı. Bir yanlışı vardı, 'ilk 5 veya 10 olur mu' diye düşünüyorduk ama Allah böyle takdir etti. Birincilik nasipmiş. Çok mutluyuz" diye konuştu.Öğretmen olan anne Songül Acar ise doğum gününde oğlunun başarısıyla mutluluğunun arttığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230720/osym-baskani-duyurdu-yks-sonuclari-aciklandi-1073741138.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ayt, sınav
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ayt, sınav

YKS sayısal 1.'si oldu: Başarısının sırrını anlattı

13:13 20.07.2023
© AA / Abdullah DoğanYKS birincilerinden
YKS birincilerinden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA / Abdullah Doğan
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal 1. 'si olan Namık Emre Acar, "12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım" dedi.
AYT sayısalda birinciliği Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ile paylaşan Namık Emre Acar, iyi sonuç alacağına inandığını ve beklentilerinin boşa çıkmadığını belirtti.
Sınav sonuçlarının açıklandığı zamana kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Acar, "Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli çalışma süreci geçirdim. 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Bu soruların benzerleri direkt karşıma çıktı. Güzel oldu" dedi.

'Mühendislik biraz daha baskın geliyor'

Mühendislik ve tıp fakültesi arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Acar, "Ailemle iyi bir şey bekliyorduk zaten. İyi bir sonuç geldi. Tercih konusunda mühendislik biraz daha baskın geliyor. Yine üniversitelerde gezeceğim, bakacağım ve kararımı vereceğim inşallah" diye konuştu.
Kamu hastanesinde doktor olan baba Ahmet Kürşad Acar da çok mutlu olduğunu, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.
Sonuçları heyecanla beklediklerine işaret eden Acar, "Bekliyorduk, çok başarılı bir öğrenciydi. Dirayetle çalışıyorduk. İlk baştan beri böyleydi, düzenli ve disiplinliydi. Sınava kadar da gerekeni yaptı. Bir yanlışı vardı, 'ilk 5 veya 10 olur mu' diye düşünüyorduk ama Allah böyle takdir etti. Birincilik nasipmiş. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Öğretmen olan anne Songül Acar ise doğum gününde oğlunun başarısıyla mutluluğunun arttığını kaydetti.
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
TÜRKİYE
ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS sonuçları açıklandı
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