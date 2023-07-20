https://sputniknews.com.tr/20230720/osym-baskani-duyurdu-yks-sonuclari-aciklandi-1073741138.html

ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T07:02+0300

2023-07-20T07:02+0300

2023-07-20T07:18+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

sonuç

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. 3.5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarına ais.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlanıyor.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Ersoy yaptığı açıklamada, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.YKS'de birinciler belli olduTemel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya)Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

https://sputniknews.com.tr/20230620/universite-sinavinda-2-kimya-sorusunda-hata-iddiasi-itiraz-edilecek-1072643397.html

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yks sonuçları açıklandı mı, yks sonuç sorgulama ekranı, yks tercih ne zaman başlıyor, yks tercih kılavuzu, yks birincileri