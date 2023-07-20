https://sputniknews.com.tr/20230720/osym-baskani-duyurdu-yks-sonuclari-aciklandi-1073741138.html
ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T07:02+0300
2023-07-20T07:02+0300
2023-07-20T07:18+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
sonuç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104218/06/1042180653_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30c892103782e37eea1c5c33440b84b3.jpg
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. 3.5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarına ais.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlanıyor.ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Ersoy yaptığı açıklamada, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.YKS'de birinciler belli olduTemel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya)Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
https://sputniknews.com.tr/20230620/universite-sinavinda-2-kimya-sorusunda-hata-iddiasi-itiraz-edilecek-1072643397.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104218/06/1042180653_178:0:927:562_1920x0_80_0_0_e9684a6230bcf75dfe3f42b03b7067e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yks sonuçları açıklandı mı, yks sonuç sorgulama ekranı, yks tercih ne zaman başlıyor, yks tercih kılavuzu, yks birincileri
yks sonuçları açıklandı mı, yks sonuç sorgulama ekranı, yks tercih ne zaman başlıyor, yks tercih kılavuzu, yks birincileri
ÖSYM Başkanı duyurdu: YKS sonuçları açıklandı
07:02 20.07.2023 (güncellendi: 07:18 20.07.2023) Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. 3.5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarına ais.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlanıyor.
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Ersoy yaptığı açıklamada, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.
YKS'de birinciler belli oldu
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)
Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya)
Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),
Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)