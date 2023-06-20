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https://sputniknews.com.tr/20230620/universite-sinavinda-2-kimya-sorusunda-hata-iddiasi-itiraz-edilecek-1072643397.html
Üniversite sınavında 2 kimya sorusunda 'hata' iddiası: İtiraz edilecek
Üniversite sınavında 2 kimya sorusunda 'hata' iddiası: İtiraz edilecek
YKS maratonu sona erdi, sorular ve yanıtlar masaya yatırıldı. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, AYT’de kimya testindeki bir sorunun... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:09+0300
2023-06-20T10:09+0300
yaşam
ösym
sınav
sınav soruları
kimya
hata
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sona ermesinin ardından ÖSYM, tüm soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayınladı. Hürriyet gazetesinden Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap'ın aktardığı habere göre; soruları ve cevapları analiz eden Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) kimya bölümünde yer alan 17’nci soruya hatalı olduğu, 25’inci soruya ise bilimsel açıdan yanlış kurgulandığı gerekçesiyle itiraz edecek. Öğretmenlerin iki soruya eleştirileri şöyle:Antalya Kimya Olimpiyatı Düzenleme Kurulu Olimpiyat Başkanı ve Genel Koordinatörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ise tartışmaya neden olan sorularla ilgili şunları söyledi: Kabataş Erkek Lisesi Kimya Öğretmeni Yavuz Selim Nalbant ise; “17’nci soruda eksik bilgi var ve bu sebeple iki doğru cevap çıkıyor. Soruda hareketli pistonun ya da sabit hacmin olup olmadığını bildirmek zorundalardı. Fakat 25’inci soruda verilen lityumun özelliğini adayın bilmesine gerek yok. Tabii bu soruyu sormasalar daha iyi olurmuş ama iptal edilmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230618/yks-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-erisime-acildi-1072595861.html
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ösym, sınav, sınav soruları, kimya, hata
ösym, sınav, sınav soruları, kimya, hata

Üniversite sınavında 2 kimya sorusunda 'hata' iddiası: İtiraz edilecek

10:09 20.06.2023
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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YKS maratonu sona erdi, sorular ve yanıtlar masaya yatırıldı. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, AYT’de kimya testindeki bir sorunun hatalı, bir sorunun da yanlış kurgulandığı iddiasıyla itiraza hazırlanıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sona ermesinin ardından ÖSYM, tüm soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayınladı.
Hürriyet gazetesinden Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap'ın aktardığı habere göre; soruları ve cevapları analiz eden Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) kimya bölümünde yer alan 17’nci soruya hatalı olduğu, 25’inci soruya ise bilimsel açıdan yanlış kurgulandığı gerekçesiyle itiraz edecek. Öğretmenlerin iki soruya eleştirileri şöyle:
“YKS, AYT Fen Bilimleri kitapçığındaki gaz bilgisini irdeleyen 17’nci soruda ideal gazın bulunduğu kabın şekli, kabın özelliği ve sistemin bulunduğu ortamın dış basıncı belirtilmediği için sorunun iki cevabı var. ÖSYM tarafından cevap şıkkı ‘D’ olarak verilmiş ancak yukarıda belirtilen özellikler belirtilmediğinden sorudaki ‘C’ şıkkı da doğru oluyor. Bu sebeple ÖSYM’den sorunun iptalini arz ediyoruz. Diğer yandan 25’inci soruda da bilimsel olarak pratikte bu sistemin oluşturulması mümkün değil. Bu durum sorunun cevabını etkilemese de soruda bilimsel bir hata bulunuyor.”
Antalya Kimya Olimpiyatı Düzenleme Kurulu Olimpiyat Başkanı ve Genel Koordinatörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ise tartışmaya neden olan sorularla ilgili şunları söyledi:
“25’inci sorunun kurgusunda hata olduğu iddiası doğru. 17’nci soruda ise kullanılacak formül ile doğru cevap olan d1=4d2’ye ulaşılıyor, yani ‘D’ seçeneği doğru cevabı gösteriyor. ÖSYM’nin cevap anahtarında da bu soru için ‘D’ seçeneği doğru olarak deklare edildiğinden dolayı bu soru üzerindeki tartışma ve itirazlarda haklılık yok.”
Kabataş Erkek Lisesi Kimya Öğretmeni Yavuz Selim Nalbant ise; “17’nci soruda eksik bilgi var ve bu sebeple iki doğru cevap çıkıyor. Soruda hareketli pistonun ya da sabit hacmin olup olmadığını bildirmek zorundalardı. Fakat 25’inci soruda verilen lityumun özelliğini adayın bilmesine gerek yok. Tabii bu soruyu sormasalar daha iyi olurmuş ama iptal edilmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.” dedi.
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
TÜRKİYE
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18 Haziran , 22:33
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