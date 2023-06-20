https://sputniknews.com.tr/20230620/universite-sinavinda-2-kimya-sorusunda-hata-iddiasi-itiraz-edilecek-1072643397.html

Üniversite sınavında 2 kimya sorusunda 'hata' iddiası: İtiraz edilecek

Üniversite sınavında 2 kimya sorusunda 'hata' iddiası: İtiraz edilecek

YKS maratonu sona erdi, sorular ve yanıtlar masaya yatırıldı. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, AYT’de kimya testindeki bir sorunun... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T10:09+0300

2023-06-20T10:09+0300

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sona ermesinin ardından ÖSYM, tüm soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayınladı. Hürriyet gazetesinden Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap'ın aktardığı habere göre; soruları ve cevapları analiz eden Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) kimya bölümünde yer alan 17’nci soruya hatalı olduğu, 25’inci soruya ise bilimsel açıdan yanlış kurgulandığı gerekçesiyle itiraz edecek. Öğretmenlerin iki soruya eleştirileri şöyle:Antalya Kimya Olimpiyatı Düzenleme Kurulu Olimpiyat Başkanı ve Genel Koordinatörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ise tartışmaya neden olan sorularla ilgili şunları söyledi: Kabataş Erkek Lisesi Kimya Öğretmeni Yavuz Selim Nalbant ise; “17’nci soruda eksik bilgi var ve bu sebeple iki doğru cevap çıkıyor. Soruda hareketli pistonun ya da sabit hacmin olup olmadığını bildirmek zorundalardı. Fakat 25’inci soruda verilen lityumun özelliğini adayın bilmesine gerek yok. Tabii bu soruyu sormasalar daha iyi olurmuş ama iptal edilmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230618/yks-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-erisime-acildi-1072595861.html

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