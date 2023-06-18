https://sputniknews.com.tr/20230618/yks-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-erisime-acildi-1072595861.html
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
2023-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-18T22:33+0300
2023-06-18T22:33+0300
2023-06-18T22:33+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
cevap
anahtar
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına 'https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html' bağlantısından ulaşılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230308/osym-yks-17-18-haziranda-yapilacak-1067974873.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), cevap, anahtar
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), cevap, anahtar
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
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2023-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına 'https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html
' bağlantısından ulaşılabilecek.