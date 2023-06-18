https://sputniknews.com.tr/20230618/yks-sorulari-ve-cevap-anahtarlari-erisime-acildi-1072595861.html

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

2023-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. 18.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-18T22:33+0300

2023-06-18T22:33+0300

2023-06-18T22:33+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

cevap

anahtar

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına 'https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html' bağlantısından ulaşılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230308/osym-yks-17-18-haziranda-yapilacak-1067974873.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), cevap, anahtar