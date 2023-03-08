https://sputniknews.com.tr/20230308/osym-yks-17-18-haziranda-yapilacak-1067974873.html

ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak

ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T11:19+0300

2023-03-08T11:19+0300

2023-03-08T11:41+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1d/1045086750_0:0:956:539_1920x0_80_0_0_87ce86cf1ee79d09c6862f06083c8236.jpg

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurularsa bugün başlıyor.17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), recep tayyip erdoğan