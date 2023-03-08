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ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-08T11:41+0300
türkiye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
recep tayyip erdoğan
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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurularsa bugün başlıyor.17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), recep tayyip erdoğan
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), recep tayyip erdoğan

ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak

11:19 08.03.2023 (güncellendi: 11:41 08.03.2023)
© DHAÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© DHA
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurularsa bugün başlıyor.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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