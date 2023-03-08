ÖSYM: YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
11:19 08.03.2023 (güncellendi: 11:41 08.03.2023)
© DHAÖSYM
© DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurularsa bugün başlıyor.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 8, 2023
Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.https://t.co/khzDPCAFfv pic.twitter.com/J0PHeNSSKd
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başvuru süreci bugün başlayan, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sevgili genç kardeşlerim,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2023
Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum. https://t.co/fA0xvib4LE