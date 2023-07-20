https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-ordusu-rusyanin-elektronik-harp-sistemleri-cok-guclu-1073781949.html

Ukrayna ordusu: Rusya’nın elektronik harp sistemleri çok güçlü

Ukrayna ordusu: Rusya’nın elektronik harp sistemleri çok güçlü

Ukrayna Ordusu Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Rus elektronik harp sistemlerinin Ukrayna’nın sahip olduğundan daha güçlü olduğunu belirtti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T23:02+0300

2023-07-20T23:02+0300

2023-07-20T23:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

elektronik harp sistemi

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Çerevatıy, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, “Düşman oldukça güçlü elektronik harp sistemlerine sahip. Oysa elimizdeki sistemler iyileştirilmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Ukrayna, çok güçlü elektronik harp okuluna sahip, bu yüzden kapasitemizi artıracağız. Rusya’nın elektronik harp sistemleri bir numaralı hedefimiz” ifadelerini kullandı.Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Rus ordusunun güçlü yönlerine defalarca dikkat çekerek Ukrayna’nın karşı taarruzunun yavaş ilerlemesini buna bağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-savunma-bakanligi-dronlarla-mucadele-icin-savas-gemilerinin-modernizasyon-planini-onayladi-1073520914.html

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ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi