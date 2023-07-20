https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-ordusu-rusyanin-elektronik-harp-sistemleri-cok-guclu-1073781949.html
Ukrayna ordusu: Rusya’nın elektronik harp sistemleri çok güçlü
Ukrayna ordusu: Rusya’nın elektronik harp sistemleri çok güçlü
Ukrayna Ordusu Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Rus elektronik harp sistemlerinin Ukrayna’nın sahip olduğundan daha güçlü olduğunu belirtti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T23:02+0300
2023-07-20T23:02+0300
2023-07-20T23:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Çerevatıy, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, “Düşman oldukça güçlü elektronik harp sistemlerine sahip. Oysa elimizdeki sistemler iyileştirilmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Ukrayna, çok güçlü elektronik harp okuluna sahip, bu yüzden kapasitemizi artıracağız. Rusya’nın elektronik harp sistemleri bir numaralı hedefimiz” ifadelerini kullandı.Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Rus ordusunun güçlü yönlerine defalarca dikkat çekerek Ukrayna’nın karşı taarruzunun yavaş ilerlemesini buna bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-savunma-bakanligi-dronlarla-mucadele-icin-savas-gemilerinin-modernizasyon-planini-onayladi-1073520914.html
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ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi
ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi
Ukrayna ordusu: Rusya’nın elektronik harp sistemleri çok güçlü
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Ukrayna Ordusu Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Rus elektronik harp sistemlerinin Ukrayna’nın sahip olduğundan daha güçlü olduğunu belirtti.
Çerevatıy, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, “Düşman oldukça güçlü elektronik harp sistemlerine sahip. Oysa elimizdeki sistemler iyileştirilmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Ukrayna, çok güçlü elektronik harp okuluna sahip, bu yüzden kapasitemizi artıracağız. Rusya’nın elektronik harp sistemleri bir numaralı hedefimiz” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı ve Batılı yetkililer, Rus ordusunun güçlü yönlerine defalarca dikkat çekerek Ukrayna’nın karşı taarruzunun yavaş ilerlemesini buna bağlamıştı.