https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-savunma-bakanligi-dronlarla-mucadele-icin-savas-gemilerinin-modernizasyon-planini-onayladi-1073520914.html
‘Rusya Savunma Bakanlığı, dronlarla mücadele için savaş gemilerinin modernizasyon planını onayladı’
‘Rusya Savunma Bakanlığı, dronlarla mücadele için savaş gemilerinin modernizasyon planını onayladı’
Rusya Savunma Bakanlığı’nın savaş gemilerini insansız deniz ve denizaltı araçlarına karşı koruma amacıyla gemilerin modernizasyon planını onayladığı açıklandı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:17+0300
2023-07-13T22:17+0300
2023-07-13T22:17+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı
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Rus gazetesi İzvestiya’nın aktardığına göre, Rus Donanması’na ait gemiler ilave elektronik harp sistemleri, özel ateş noktaları ve ağır makineli tüfekler ile donatılacak. Bazı gemilerin artık modernizasyondan geçtiği, aralarında en az bir çıkarma gemisinin bulunduğu kaydedildi.Halihazırda deniz tabanlı elektronik harp sistemlerinin geliştirilmekte olduğunu yazan İzvestiya, açık güvertelere yerleştirilecek olan bu sistemleri ile ilk önce 22160 Vasiliy Bıkov tipi devriye gemilerinin donatılacağını belirtti.Ağır makineli tüfeklerin de Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde Rus keşif gemisi İvan Hurs’a düzenlenen saldırı sırasında kendini iyi gösterdiği kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı
rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı
‘Rusya Savunma Bakanlığı, dronlarla mücadele için savaş gemilerinin modernizasyon planını onayladı’
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın savaş gemilerini insansız deniz ve denizaltı araçlarına karşı koruma amacıyla gemilerin modernizasyon planını onayladığı açıklandı.
Rus gazetesi İzvestiya’nın aktardığına göre, Rus Donanması’na ait gemiler ilave elektronik harp sistemleri, özel ateş noktaları ve ağır makineli tüfekler ile donatılacak. Bazı gemilerin artık modernizasyondan geçtiği, aralarında en az bir çıkarma gemisinin bulunduğu kaydedildi.
Halihazırda deniz tabanlı elektronik harp sistemlerinin geliştirilmekte olduğunu yazan İzvestiya, açık güvertelere yerleştirilecek olan bu sistemleri ile ilk önce 22160 Vasiliy Bıkov tipi devriye gemilerinin donatılacağını belirtti.
Ağır makineli tüfeklerin de Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde Rus keşif gemisi İvan Hurs’a düzenlenen saldırı sırasında kendini iyi gösterdiği kaydedildi.