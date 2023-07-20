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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-limanlarina-ilerleyen-her-gemi-rusya-tarafindan-askeri-kargo-gemisi-sayilacak-1073753737.html
Ukrayna limanlarına ilerleyen her gemi Rusya tarafından askeri kargo gemisi sayılacak
Ukrayna limanlarına ilerleyen her gemi Rusya tarafından askeri kargo gemisi sayılacak
Tahıl anlaşmasının sona ermesiyle, Ukrayna limanlarına doğru ilerleyen her gemi, Rusya tarafından potansiyel bir askeri kargo gemisi olarak kabul edilecek... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:27+0300
2023-07-20T12:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
askeri
kargo gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahıl anlaşmasının geçerliliğinin sona ermesi ve Ukrayna limanlarından tahılın güvenli bir biçimde çıkarılması adına oluşturulmuş koridorların da kapatılmasıyla, Ukrayna limanlarına ilerleyen gemilerin potansiyel birer askeri kargo gemisi sayılacağını ilan etmişti.Karar gece 00.00'da uygulamaya alındı.Rusya Savunma yetkilileri, bu karara karşın Ukrayna limanlarına ilerleyen gemiler olursa söz konusu gemiler hangi ülkenin bayrağı ile denize açılmışsa o ülkenin Ukrayna’daki çatışmaların tarafı kabul edileceğini de kaydetmişti.Ayrıca, Ukrayna limanlarına ilerleyen gemilerin sahil güvenlik güçleri tarafından alıkonulacağı ve Sivatopol’e götürülerek taşıdıkları kargonun inceleneceği de belirtiliyor.Bununla beraber tahıl anlaşmasının sona ermesiyle Karadeniz’in kuzeybatı ve güneydoğusundaki pek çok alanın yeniden denizcilik için tehlikeli alan haline geldiği de belirtildi. Bunun nedeni, anlaşmanın sona ermesiyle Rusya’nın söz konusu alanlarda denizciliğin güvenliğine ilişkin vermiş olduğu garantileri de geri çekmiş olması.Tahıl anlaşması geçerliliğini 18 Temmuz’da yitirdi, zira Rusya anlaşmanın uzatılmasına karşı çıktı. bunun bir nedeni, anlaşmanın Rusya tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olması.Nitekim İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.Bunun yanında Ukrayna limanlarından çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmı bu gıda ürününe gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırıldı. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı bir açıklamada, ülkesinin tahıl anlaşmasına geri dönmesinin başlıca koşullarından birinin anlaşmanın bu insani yönünün uygulanması olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/rusya-yarindan-itibaren-ukrayna-limanlarina-giden-gemiler-askeri-kargo-tasiyicilari-kabul-edilecek-1073725939.html
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ukrayna, rusya, askeri, kargo gemisi
ukrayna, rusya, askeri, kargo gemisi

Ukrayna limanlarına ilerleyen her gemi Rusya tarafından askeri kargo gemisi sayılacak

12:27 20.07.2023 (güncellendi: 12:29 20.07.2023)
© AP Photo / Andrew KravchenkoUkrayna- liman
Ukrayna- liman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Tahıl anlaşmasının sona ermesiyle, Ukrayna limanlarına doğru ilerleyen her gemi, Rusya tarafından potansiyel bir askeri kargo gemisi olarak kabul edilecek. Uyarıya karşın Ukrayna limanlarına ilerleyen gemilerin taşıdıkları bayraklar hangi ülkeye aitse bu ülkeler de Ukrayna yanında çatışmaların tarafı olmuş sayılacak.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tahıl anlaşmasının geçerliliğinin sona ermesi ve Ukrayna limanlarından tahılın güvenli bir biçimde çıkarılması adına oluşturulmuş koridorların da kapatılmasıyla, Ukrayna limanlarına ilerleyen gemilerin potansiyel birer askeri kargo gemisi sayılacağını ilan etmişti.
Karar gece 00.00'da uygulamaya alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Yarından itibaren Ukrayna limanlarına giden gemiler askeri kargo taşıyıcıları kabul edilecek
Dün, 18:18
Rusya Savunma yetkilileri, bu karara karşın Ukrayna limanlarına ilerleyen gemiler olursa söz konusu gemiler hangi ülkenin bayrağı ile denize açılmışsa o ülkenin Ukrayna’daki çatışmaların tarafı kabul edileceğini de kaydetmişti.
Ayrıca, Ukrayna limanlarına ilerleyen gemilerin sahil güvenlik güçleri tarafından alıkonulacağı ve Sivatopol’e götürülerek taşıdıkları kargonun inceleneceği de belirtiliyor.
Bununla beraber tahıl anlaşmasının sona ermesiyle Karadeniz’in kuzeybatı ve güneydoğusundaki pek çok alanın yeniden denizcilik için tehlikeli alan haline geldiği de belirtildi. Bunun nedeni, anlaşmanın sona ermesiyle Rusya’nın söz konusu alanlarda denizciliğin güvenliğine ilişkin vermiş olduğu garantileri de geri çekmiş olması.
Tahıl anlaşması geçerliliğini 18 Temmuz’da yitirdi, zira Rusya anlaşmanın uzatılmasına karşı çıktı. bunun bir nedeni, anlaşmanın Rusya tahılıyla ilgili kısmının yerine getirilmemiş olması.
Nitekim İstanbul’da Temmuz 2022’de imzalanan paket anlaşma, yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını içerdiği gibi Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Rusya’nın aylar boyu yaptığı uyarılara karşın bu kısıtlamalar kaldırılmadı.
Bunun yanında Ukrayna limanlarından çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmı bu gıda ürününe gereksinimi olan yoksul ülkelere ulaştırıldı. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı bir açıklamada, ülkesinin tahıl anlaşmasına geri dönmesinin başlıca koşullarından birinin anlaşmanın bu insani yönünün uygulanması olduğunu kaydetti.
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