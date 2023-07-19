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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/rusya-yarindan-itibaren-ukrayna-limanlarina-giden-gemiler-askeri-kargo-tasiyicilari-kabul-edilecek-1073725939.html
Rusya: Yarından itibaren Ukrayna limanlarına giden gemiler askeri kargo taşıyıcıları kabul edilecek
Rusya: Yarından itibaren Ukrayna limanlarına giden gemiler askeri kargo taşıyıcıları kabul edilecek
Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T18:18+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
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Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması sonrası Ukrayna limanlarına gidecek gemilere yönelik uyarı mesajı yayınladı.Bakanlık, "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00:00'dan (Moskova saati - Türkiye saati ile aynı) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek. Buna bağlı olarak bu gemilerin bandıralarının ait olduğu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin tarafında dahil olmuş sayılacak" ifadelerini kullandı.Karadeniz'de uluslararası suların kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerindeki bir dizi deniz bölgesinin geçici olarak 'gemi trafiği için tehlikeli sınıfa alındığının' duyurulduğunu anımsatan bakanlık, deniz trafiğiyle ilgili güvenlik garantilerinin geri çekildiğine dair bilgilendirici uyarıların da belirlenen prosedürlere uygun olarak yayınlandığının altını çizdi.
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rusya, ukrayna, tahıl

Rusya: Yarından itibaren Ukrayna limanlarına giden gemiler askeri kargo taşıyıcıları kabul edilecek

18:18 19.07.2023 (güncellendi: 18:31 19.07.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması sonrası Ukrayna limanlarına gidecek gemilere yönelik uyarı mesajı yayınladı.

Bakanlık, "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00:00'dan (Moskova saati - Türkiye saati ile aynı) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek. Buna bağlı olarak bu gemilerin bandıralarının ait olduğu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin tarafında dahil olmuş sayılacak" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de uluslararası suların kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerindeki bir dizi deniz bölgesinin geçici olarak 'gemi trafiği için tehlikeli sınıfa alındığının' duyurulduğunu anımsatan bakanlık, deniz trafiğiyle ilgili güvenlik garantilerinin geri çekildiğine dair bilgilendirici uyarıların da belirlenen prosedürlere uygun olarak yayınlandığının altını çizdi.
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