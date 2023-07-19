Rusya: Yarından itibaren Ukrayna limanlarına giden gemiler askeri kargo taşıyıcıları kabul edilecek
18:18 19.07.2023 (güncellendi: 18:31 19.07.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak görüleceğini ve bu gemilerdeki bandıraların ait olduğu ülkelerin Kiev rejimi tarafında çatışmaya dahil olmuş sayılacağını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması sonrası Ukrayna limanlarına gidecek gemilere yönelik uyarı mesajı yayınladı.
Bakanlık, "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00:00'dan (Moskova saati - Türkiye saati ile aynı) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek. Buna bağlı olarak bu gemilerin bandıralarının ait olduğu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin tarafında dahil olmuş sayılacak" ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de uluslararası suların kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerindeki bir dizi deniz bölgesinin geçici olarak 'gemi trafiği için tehlikeli sınıfa alındığının' duyurulduğunu anımsatan bakanlık, deniz trafiğiyle ilgili güvenlik garantilerinin geri çekildiğine dair bilgilendirici uyarıların da belirlenen prosedürlere uygun olarak yayınlandığının altını çizdi.
Bakanlık, "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00:00'dan (Moskova saati - Türkiye saati ile aynı) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek. Buna bağlı olarak bu gemilerin bandıralarının ait olduğu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya Kiev rejiminin tarafında dahil olmuş sayılacak" ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de uluslararası suların kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerindeki bir dizi deniz bölgesinin geçici olarak 'gemi trafiği için tehlikeli sınıfa alındığının' duyurulduğunu anımsatan bakanlık, deniz trafiğiyle ilgili güvenlik garantilerinin geri çekildiğine dair bilgilendirici uyarıların da belirlenen prosedürlere uygun olarak yayınlandığının altını çizdi.