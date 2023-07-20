https://sputniknews.com.tr/20230720/ufuk-ozkanin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1073745997.html

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T11:02+0300

2023-07-20T11:02+0300

2023-07-20T11:02+0300

yaşam

oyuncu

karaciğer

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Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki oyuncunun durumunun iyiye gittiği açıklandı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.Ersoy Güler‘in Ordu’da çekilen "Sağ Salim Ölü Ya Da Diri" filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde hem de daha sonra başrol oynayacağı “Bahtsız Bahtiyar” filmlerinde çalışamayacak. “Sağ Salim Ölü Ya Da Diri” filminde Ufuk Özkan’ın yerine Murat Kocacık rol alacak.

https://sputniknews.com.tr/20230717/karaciger-rahatsizligiyla-mucadele-eden-ufuk-ozkan-son-halini-paylasti-1073610751.html

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oyuncu, karaciğer