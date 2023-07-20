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Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
oyuncu
karaciğer
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Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki oyuncunun durumunun iyiye gittiği açıklandı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.Ersoy Güler‘in Ordu’da çekilen "Sağ Salim Ölü Ya Da Diri" filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde hem de daha sonra başrol oynayacağı “Bahtsız Bahtiyar” filmlerinde çalışamayacak. “Sağ Salim Ölü Ya Da Diri” filminde Ufuk Özkan’ın yerine Murat Kocacık rol alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230717/karaciger-rahatsizligiyla-mucadele-eden-ufuk-ozkan-son-halini-paylasti-1073610751.html
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oyuncu, karaciğer
oyuncu, karaciğer

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

11:02 20.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaUfuk Özkan
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.
Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki oyuncunun durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.
Ersoy Güler‘in Ordu’da çekilen "Sağ Salim Ölü Ya Da Diri" filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde hem de daha sonra başrol oynayacağı “Bahtsız Bahtiyar” filmlerinde çalışamayacak. “Sağ Salim Ölü Ya Da Diri” filminde Ufuk Özkan’ın yerine Murat Kocacık rol alacak.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
YAŞAM
Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan son halini paylaştı
17 Temmuz, 11:50
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