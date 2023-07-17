https://sputniknews.com.tr/20230717/karaciger-rahatsizligiyla-mucadele-eden-ufuk-ozkan-son-halini-paylasti-1073610751.html

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan son halini paylaştı

Karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ufuk Özkan son halini paylaştı

Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

karaciğer

karaciğer nakli

oyuncu

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"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, son halini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Özkan, "TV ve sosyal medyada olanlar geçen sene bu son halim" diyen oyuncu ayrıca 2. evre siroz olduğunu da söyledi.Özkan, sosyal medya hesabından kendisine gelen 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkür etmişti. Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı:"3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz, özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım."Özkan daha önce sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama, "Karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/yanlis-diyet-yapan-oyuncu-ufuk-ozkandan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1073488614.html

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karaciğer, karaciğer nakli, oyuncu